«Время новостей. Ухта». 20 апреля 2017

Время новостей. Ухта. 9 января 2018 - Новый железнодорожный вокзал в Соснонорске начнут возводить уже в этом году. - Бюджет на 2018-ый год в Ухте, как и в предыдущие годы, - социально-ориентированный. -Ухта в эти дни, наряду с другими муниципалитетами республики, прошла внеплановую оценку. - Мини-футбольная «Ухта» начала год с победы. Причём оглушительной. - К слову, первые дни Нового года не только в Ухте, но и в целом по Коми, стали «Декадой спорта и здоровья». - В праздничные выходные в Ухте прошел первый этап Первенства Коми по автомногоборью «БУР ТУЙ – 2018».