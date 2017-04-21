Радио Юрган
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«Ревизор». 21 апреля 2017

1825
21.04.2017
Ревизор. 25.01.18
51
20:48
25.01.2018
Ревизор. 23.01.18
42
22:30
23.01.2018
Ревизор. 18. 01. 18.
СИТУАЦИЯ: Собачий вопрос
111
23:09
18.01.2018
Ревизор. 16. 01. 18.
522
22:35
16.01.2018
Ревизор. 11 января 2018
462
23:18
11.01.2018
Ревизор 09 января 2018
175
21:42
09.01.2018
Ревизор. 28 декабря 2017
189
21:24
28.12.2017
Ревизор. 26 декабря 2017
Основная тема: переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.
273
21:34
26.12.2017
Ревизор. 21 декабря 2017
Межевание земельных участков. Всем ли нужно его проводить? Где берут ёлки для украшения площадей перед Новым годом?
#передачаревизор #анназубарева
516
23:40
21.12.2017
Ревизор. 19 декабря 2017
235
22:40
19.12.2017
Ревизор. 14 декабря 2017
-Центр семейного отдыха на окраине родного села планирует создать житель Пажги. Однако строительству мешает земельный вопрос. Уже около двух лет статус участка определить не удается. Мой коллега Иван Справедливый выехал на место событий. -Как поступать в случае, если в самой обыденной ситуации, например, выходя из подъезда, вы или близкий вам человек пострадал, и что немаловажно не по своей вине – сейчас узнаем!
292
23:46
14.12.2017
Ревизор. 12 декабря 2017
В этой программе мы разберёмся, по каким причинам некоторые дворы Сыктывкара не попали в программу по благоустройству придомовых территорий «Городская среда» на 2018 год.
235
10:10
13.12.2017
Ревизор. 7 декабря 2017
Делимся результатами по одному из эпизодов нашей передачи, которая вышла в эфир в сентябре 2017 года. И узнаём у специалиста, насколько безопасно пользоваться порталом госуслуг. Даём советы, как не допустить передачу ваших данных в руки мошенников!
276
10:04
08.12.2017
Ревизор. 5 декабря 2017
Жители дома по Тентюковской улице в Сыктывкаре, несмотря на частые встречи с управляющей компанией, не понимают, почему ремонта в своём подъезде они вынуждены ждать больше 12-ти лет.
259
13:05
06.12.2017
Ревизор. 30 ноября 2017
562
09:14
01.12.2017
Ревизор. 23 ноября 2017
367
09:21
24.11.2017
Ревизор. 21 ноября 2017.
323
14:28
22.11.2017
"Ревизор." 16 ноября 2017.
Часто происходит так, что нас обманывают, лишая при этом крупной суммы денег? Такое не с каждым, но случается. «Обещанного три года ждут» - эта пословица хорошо описывает историю, которая произошла с нашей телезрительницей...
403
09:40
17.11.2017
"Ревизор." 14 ноября 2017.
540
10:09
15.11.2017
"Ревизор." Ситуация: недостроенный бассейн. 9 ноября 2017.
483
22:52
09.11.2017
"Ревизор." 2 ноября 2017.
380
17:09
03.11.2017
"Ревизор". Ситуация: перевозка детей. 31 октября 2017
602
10:30
01.11.2017
«Ревизор». Ситуация: дело-труба! 26 октября 2017.
384
11:00
27.10.2017
«Ревизор». Ситуция: жилье для погорельцев. 24 октября 2017
303
15:29
25.10.2017
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