Сделано в Коми

Штормовые выходные в Коми
В эти минуты практически на всей территории республики установился штормовой характер погоды. Виноват – активный атлантический циклон. В течение выходных он будет медленно перемещаться с акватории Баренцева моря — в сторону полуострова Ямал. Уже завтра это будет сопровождаться обильными снегопадами. Скорость ветра в южной части будет порывами до 18 м/с, на крайнем северо-востоке до 29 м/с. В воскресенье, за исключением Воркутинского района, ветер стихнет, а снегопады продолжатся. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Спасательные службы призывают жителей региона учитывать экстремальные метеоусловия и, прежде всего, если помощь далеко.
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21:53
26.01.2018
Работодателей оштрафовали на 35 миллионов рублей
На 35 миллионов рублей оштрафовали нерадивых работодателей. Чаще других в прошлом году за это наказывали руководителей торговых, транспортных и медицинских организаций. Санкции могли быть больше, просто в трудинспекции сменили тактику и отныне работают на профилактику, всё чаще предупреждают. Это должно дисциплинировать работодателей региона – уверены эксперты. К тому же с 2018 у них и так прибавится хлопот. Сегодня региональная трудинспекция подвела итоги прошлого года.
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21:52
26.01.2018
Фунфырики в обсуждении
Новый способ борьбы с так называемыми «фунфыриками» высказало федеральное антимонопольное агентство. Отбить охоту употреблять суррогаты предложено добавлением к такой продукции компонентов, вызывающих рвотный рефлекс. При этом идею Минздрава об увеличении акцизов на алкоголь ФАС не поддержал. Такая мера, уверены эксперты, приведет лишь к наплыву нелегальной продукции. Нашу республику, напомним, Роспотребнадзор еще в прошлом году отнес к числу самых пьющих регионов страны. И это без учета нелегальной продукции. Новая мера борьбы, предложенная ФАСом, может найти отклик и в верхах. На обсуждение в Правительстве России предложения вносили и депутаты Госдумы от Коми.
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21:52
26.01.2018
"Лидеры России" вышел на финишную прямую
Конкурс управленческих кадров «Лидеры России», инициированный лично Владимиром Путиным, вышел на финишную прямую. 300 финалистов, как говорят сами организаторы, «спартанцев» определены. Именно они получат по миллиону рублей в качестве образовательного гранта, чтобы стать ещё подкованней и ещё сильней. А у сотни лучших появится уникальная возможность ещё и получить наставника – это может быть глава федерального министерства, губернатор либо руководитель крупной госкорпорации. Представителей Коми в финале, увы, нет, впрочем, это не означает, что для нас он прошёл бесследно.
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17:17
26.01.2018
Неолимпийская лыжня
От Коми на XXIII Зимнюю олимпиаду в южнокорейском Пхёнчханене не поедут, но изначально планировались, ухтинец Станислав Волженцев и уроженка Корткероса Ольга Царева. В эти дни лыжники покоряют трассы родного комплекса имени Раисы Сметаниной. Судя по первым результатам Чемпионата Северо-западного округа, который там проходит, ребята были отлично подготовлены к возможному визиту на Олимпиаду.
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17:07
26.01.2018
Лучшее новогоднее офорление в Коми
Новогоднее оформление Главной ели Усинска признано лучшим в республике. Итоги регионального конкурса подвёл Минстрой Коми. Члены комиссии оценивали декоративно-художественное и световое оформление центральных мест отдыха, а так же фасадов, витрин, прилегающих территорий, с учётом праздничной тематики. В этом году в Приполярье гостям предлагали окунуться в настоящую зимнюю сказку - главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и... олени! Сотней огней зажглась лесная красавица и ледовые скульптуры. А ведь всего этого городка горожане могли и не увидеть. Теплый декабрь внес коррективы в планы пермских скульпторов. А ещё с декабря здесь красуются 12 фигур, иллюстрирующих уникальный Коми промысловый календарь.
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17:07
26.01.2018
Реализации видеонаблюдения выборов 2018
В республике приступили к реализации программы обеспечения видеонаблюдением выборов Президента России. Уже обследованы помещения в городах и районах Коми. В ближайшее время поступит оборудование. Всего специалисты установят на участковых и территориальных избирательных комиссиях 642 камеры. Вся работа ведется строго в соответствии с регламентом, разработанным Центризбиркомом.
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17:06
26.01.2018
5 уроженцев Коми на XXIII Зимней олимпиаде
На XXIII Зимней олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля, примет участие 5 уроженцев Коми. Они уже официально приглашены к участию Международным Олимпийским комитетом. Всего же страну представит 169 россиян из 500, которые были в изначальном списке. Таким образом, из-за допингового скандала на игры не поедут многие ведущие спортсмены. Напомним, МОК отстранил нашу сборную от участия в соревнованиях. Участникам разрешено выступать только под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Олимпиады.
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17:04
26.01.2018
80 лет Владимиру Высоцкому
25 января 80 лет мог отметить Владимир Высоцкий. Легендарный поэт, композитор и автор песен под гитару, которые не перестают устаревать уже много десятилетий. Они о вечном. О любви, о войне, о каждом россиянине. Тексты и стиль их оказывались настолько яркими и живыми, что многие, кто жил в Советском Союзе, думали, что Высоцкий действительно занимался всем тем, о чем пел. То есть воевал, работал на заводе, добывал уголь, играл в футбол и шахматы. А ещё он запомнится как гениальный актёр театра и кино, за что в 84-м, посмертно удостоен звания лауреата Госпремии СССР.
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12:32
26.01.2018
Пособие на первенца
Президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 21 года и высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых. Призвал глава государства повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Правительству вместе с регионами поручено проработать график реконструкции детских поликлиник. Владимир Путин напомнил, от качества заботы о детях зависит будущее страны.
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12:31
26.01.2018
Первые назначения социальных выплат за первенца
В Коми начали поступать первые заявления о назначении социальных выплат за первенца. Первое заявление принято в Сыктывкаре. Пакет документов будет рассматриваться в течение месяца, и если решение будет положительным, молодая семья уже в конце февраля получит только недавно появившуюся меру соцподдержки. Она будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.
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10:30
26.01.2018
Дети должны чувствовать себя в безопасности
В Десятилетие детства, объявленное Президентом России, задача, которая стоит перед обществом – чтобы юные граждане чувствовали себя в безопасности. С такими словами к детским омбудсменам обратился сегодня Глава Коми. Встреча приурочена к 100-летию образования Комиссий по делам несовершеннолетних. В Сыктывкаре 25 января открылось межрегиональное совещание по работе с трудными подростками. Прибыли специалисты из Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей, Карелии, Мордовии. Ежегодно более двух тысяч правонарушений в Коми выпадает сегодня именно на детей, а потому их профилактика выходит на первый план. Работа ведется по всем направлениям – контроль во внеурочное время, беседы с так называемыми социально неблагонадежными родителями.
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10:12
26.01.2018
В Коми ожидается поступление КОИБов
ОПИСАНИЕ У избирателей, где впервые в республике будут применены комплексы для электронного голосования, не должно остаться никаких сомнений, что техника может как-то повлиять на их выбор. К этому регионы призвал ЦИК России. В Коми ожидается поступление 38 комплексов, на языке Избиркома, КОИБов. Все они на мартовских выборах, как решено, будут направлены в Эжвинский район. Таким образом, абсолютное большинство тамошних участков – 19 из 24 – будут обрабатывать информацию с бюллетеней в режиме реального времени, что в свою очередь, ускорит публикацию и результатов. В свою очередь, ЦИК просит обращать внимание для соблюдения честности на количество составляющих аппаратов для волеизъявления и их исправность.
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18:37
25.01.2018
Неспокойное воркутинское утро
Сегодняшнее утро для жителей Воркуты началось, мягко говоря, неспокойно. Ровно в 6.30 утра их разбудили странные подземные толчки. Первыми их ощутили жители микрорайона Тиман, далее обеспокоенные звонки в оперативные службы поступили из поселков Воргашор, Комсомольский и Заполярный.
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18:36
25.01.2018
В Коми не будут внедрять авиаотряды полиции
Министр внутренних дел по Коми Виктор Половников окончательно отказался внедрять в жизнь идею своего предшественника Анатолия Жуковского по созданию авиаотрядов полиции. По задумке, оснащение ведомства собственным авиатранспортом позволило бы не только оперативно выслать следственно-оперативную группу на место происшествия, но применять технику в поиске и спасении людей. Для огромной республики и малочисленной по плотности теория выглядела вполне убедительной. В 2014-м для её воплощения укомплектовали штат и пополнили арсенал МВД беспилотниками и вертолётом МИ-8.
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18:35
25.01.2018
Изменения в диспансеризации
В порядок и содержание диспансеризации этого года внесены важные изменения. К примеру, из первого этапа полностью убрали – общие анализы. Раньше именно по этим лабораторным исследованиям врачи выявляли многочисленные факты бессимптомных патологий. Но и есть и положительных изменения – впредь профилактическая процедура будет направлена на точечное выявление онкозаболеваний.
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18:34
25.01.2018
Спасти ребенка: Андрюша Соценко
За день благотворительного марафона для годовалого Андрея Соценко жители республики собрали более 182 тысяч. На счёт фонда "Силы добра" поступило более 54 тысяч, путём СМС перечислили 127 тысяч 662 рубля. Это без учёта комиссии. Напомним, на операцию в Калининграде Андрюше, родившемуся с пороком сердца, необходимо собрать почти 300 тысяч. На бесплатную квоту Минздрава Республики малыш, к сожалению, не имеет права, так как родители из Украины переехав в Коми на ПМЖ ещё не успели получить гражданство. Большую сумму молодая семья собрать не в силах. Между тем, по словам врачей, именно от этой операции зависит жизнь мальчика. К счастью, врачи Калининградской федеральной клиники накануне мальчика уже выполнили эту процедуру под обещание фонда "Сила добра" оплатить операцию.
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18:33
25.01.2018
Поручение Президента реализовано
Тем временем, три тяжёлобольных юных сыктывкарца отныне обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких для использования в домашних условиях. Раньше для этого им приходилось регулярно наведываться в стационар. Правильно пользоваться прибором родителей обучили врачи детской республиканской клинической больницы. По словам медиков, лечение в домашней обстановке улучшает качество жизни пациента, исключает адаптационные срывы, улучшает физическое и психологическое состояние. Напомним, вопрос обеспечения ИВЛ дважды поднимался на «прямой линии» с Владимиром Путиным. Коми оказалась седьмым регионом страны, где поручение Президента реализовано.
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18:18
25.01.2018
Путин: новый Ту-160 "Петр Дейнекин" укрепит ядерную триаду РФ
Глава государства назвал проведенную работу по созданию самолета большим успехом коллектива Казанского авиационного завода имени Горбунова
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18:12
25.01.2018
Состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам
24 января 2018 года в ЦИК России состоялось первое заседание Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, на котором было рассмотрено два вопроса.
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12:36
25.01.2018
Доступные выборы 2018
Активисты «Молодой гвардии» совместно с фондом социальной помощи студентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и представителями региональной правозащитной организации «Аппарель» проверили ряд избирательных участков на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями.
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10:56
25.01.2018
Две медали в копилку сборной Коми
Сразу две медали в копилку сборной Коми заработали наши спортсмены в первый день чемпионата северо-западного округа по лыжным гонкам. Ольга Царёва на классической десятке вторая. На мужской пятнашке не было равных Илье Порошкину. На пьедестале кроме лыжников из Коми блистали представители Санкт-Петербурга и Архангельской области. И всё же главной темой спортивных кулуар стали не столько результаты сегодняшней гонки, сколько отстранение Сергея Устюгова от Олимпиады в Южной Корее. Все эти олимпийские новости сильно сказываются на общем настрое лыжников страны
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10:54
25.01.2018
Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей
«Средний размер взятки в Коми – 400 тысяч рублей. Эта сумма больше, чем в целом по стране» - заявил сегодня на расширенной коллегии силовых ведомств министр внутренних дел Коми Виктор Половников. Экономических преступлений, впрочем, за прошлый год стало меньше, да и в целом количество криминальных событий снизилось почти на 10 процентов. Но, оказалось, это еще не повод почивать на лаврах.
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10:45
25.01.2018
В Воркуту прибыл новый Владыка
В Воркуту прибыл новый Владыка Марк. Хиротония, то есть возведение в сан епископа, прошла для него в Успенском соборе Московского Кремля 9 января. Первый же епископ Воркутинский и Усинский Иоанн прослужил всего полтора года, и решению Патриарха Кирилла назначен викарием, на церковном языке «заместителем», с титулом «Домодедовский». Таисия Жакова об историческом моменте.
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21:30
24.01.2018