Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018

«Русский крест». Небесные покровители Коми края. 16 апреля 2017..

269
24.04.2017
Русский крест. 13. 01. 18
Иногда, со стороны, из городов столичных, кажется, что жизнь на севере застыла. Это не так. Здесь живут люди с широкой душой и горячим сердцем! Ведь они - потомки тех, кто на протяжении веков осваивал русский север, тех, кто не отрёкся от Христа в годы репрессий, тех, кто помнит наказ отцов: «Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!»
186
11:20
15.01.2018
Русский крест. Николай Чудотворец. 26 ноября 2017
Святителя Николая на Руси называют скорым помощником и великим чудотворцем. Это самый любимый, может быть даже уместно сказать – самый близкий покровитель для множества людей во всём мире. И поэтому, так спешат на встречу с ним. Попросить, поблагодарить.
289
10:10
27.11.2017
"Русский крест." Владыка Серафим Звездинский. Ссылка в Визинге. 12 ноября 2017.
408
15:38
12.11.2017
"Русский крест." 29 октября 2017.
Фонд «Покаяние». Это группа творческих людей, которые взяли на себя труд рассказать о тех, чью судьбу перекрасил в чёрно-белый цвет несправедливый приговор.
270
11:28
30.10.2017
«Русский крест». Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.
Почти двадцать веков народы земного шара прославляют и поют гимны Пресвятой Богородице. Она - Покров и прибежище, заступница усердная рода христианского. Так величают Её на Руси. И множество храмов в честь Царицы Небесной, великое множество икон - свидетельство Её благодатной помощи каждому конкретному человеку в конкретной нужде, по его вере. Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из любимых на Руси. В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре его отмечают особенно торжественно.
488
13:25
16.10.2017
«Русский крест». Писатель Олег Волков. 25 сентября 2017
Олег Васильевич Волков, человек с невероятной судьбой. Он прожил 96 лет, из них 28 провел в тюрьмах, лагерях, ссылках ГУЛАГа, о чем написал книгу «Погружение во тьму».
642
12:57
25.09.2017
Русский крест. " Троице-Сергиева Лавра. Духовное сердце России".
Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi
328
17:02
12.09.2017
«Русский крест». Пасха в Воркуте. 25 июня 2017
290
15:07
25.06.2017
«Русский крест». Екатерина Изверская. 30 апреля 2017
279
17:35
30.04.2017
«Русский крест». Небесные покровители Коми края. 16 апреля 2017..
270
16:00
24.04.2017
«Русский крест». Священник Иоанн Мысов. 26 марта 2017
241
13:44
27.03.2017
«Русский крест». Великая княгиня Елизавета
252
13:31
21.03.2017
«Русский крест». Аркадий Степанович Крупенько. 19 марта 2017
235
17:21
20.03.2017
«Русский крест». Феофан Иванович Панько. 20 февраля 2017
207
16:12
20.02.2017
«Русский крест». Встречи после войны. 05 февраля 2017
223
13:27
05.02.2017
«Русский крест». Сергей Николаевич Гавриленко. 21 января 2017
224
17:38
21.01.2017
«Русский крест». Мария Шаламова. 25 декабря 2016
267
16:28
27.12.2016
«Русский крест». Узник фашистского концлагеря Николай Сурков. 11 декабря 2016
198
13:13
12.12.2016
«Русский крест». Священник Михаил Клочков. 27 ноября 2016
294
17:08
30.11.2016
«Русский крест». Дочь партизана. 12 ноября 2016
200
15:00
14.11.2016
«Русский крест». Георгиевские кавалеры. 30 октября 2016
259
16:11
31.10.2016
«Русский крест». Спас Нерукотворный. 16 октября 2016
298
20:20
16.10.2016
«Русский крест». Патриарх Кирилл. 02 октября 2016
272
21:11
03.10.2016
«Русский крест». Дети войны. 25 сентября 2016
305
15:58
26.09.2016
comments powered by HyperComments