Радио Юрган
ÖHI ЭФИРЫН
Прямой эфир ТВ-программа ВЫБОРЫ 2018

«Миян йöз». 24 апреля 2017

373
24.04.2017
Миян йöз. 24.01.18
59
21:03
24.01.2018
Миян йöз. Сьöлöм сьылöм 22.01.18
150
22:23
22.01.2018
Миян йöз. 20. 01. 18
263
10:31
22.01.2018
Миян йöз. 17. 01. 18
197
22:25
17.01.2018
Миян йöз. 10 января 2018
181
22:57
10.01.2018
Миян йöз. 27 декабря 2017.
219
22:20
27.12.2017
Миян йöз. 25 декабря 2017.
232
21:14
25.12.2017
Миян йöз. 20 декабря 2017
287
19:09
20.12.2017
Миян йöз. 18 декабря 2017
221
20:25
18.12.2017
Миян йöз. 13 декабря 2017
260
21:57
13.12.2017
Миян йöз. 29 ноября 2017
292
18:16
30.11.2017
Миян йöз. 27 ноября 2017
284
09:21
28.11.2017
Миян йöз. 22 ноября 2017
279
23:14
22.11.2017
Миян йöз. 20 ноября 2017.
326
11:40
21.11.2017
"Миян йöз." 15 ноября 2017.
283
09:35
16.11.2017
"Миян йöз." 13 ноября 2017.
265
09:30
14.11.2017
"Миян йöз." 8 ноября 2017.
389
13:03
09.11.2017
"Миян йöз". 1 ноября 2017.
335
10:31
02.11.2017
"Миян йöз". 30 октября 2017
Фестиваль Койташ в этом году празднует свой юбилей. Пятый раз съезжаются в Сыктывкар молодые солисты республики. Как становился фестиваль и какие итоги можно сделать за все это время?
509
12:31
31.10.2017
Миян Йоз. Мисс студенчества Финно-угории 2017. 25 октября 2017
430
12:31
26.10.2017
Миян йоз. 23 октября 2017
336
10:17
25.10.2017
Миян Йоз. Лариса Цветкова. 9 октября 2017
Лариса Цветкова — мастер по бересте из села Визинги. Её работы украшают многие выставки прикладного искусства нашего региона. Своими секретами мастерства она делится со зрителями нашей передачи.
305
14:07
19.10.2017
Миян йоз. 18 октября 2017
#миянйоз
367
01:15
19.10.2017
Миян Йоз. Анфиса Чисталева. 11 октября 2017
493
19:00
11.10.2017
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