Белкомур снова проект

25 января 80 лет мог отметить Владимир Высоцкий. Легендарный поэт, композитор и автор песен под гитару, которые не перестают устаревать уже много десятилетий. Они о вечном. О любви, о войне, о каждом россиянине. Тексты и стиль их оказывались настолько яркими и живыми, что многие, кто жил в Советском Союзе, думали, что Высоцкий действительно занимался всем тем, о чем пел. То есть воевал, работал на заводе, добывал уголь, играл в футбол и шахматы. А ещё он запомнится как гениальный актёр театра и кино, за что в 84-м, посмертно удостоен звания лауреата Госпремии СССР.