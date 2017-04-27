Народные инициативы

Сотрудники МВД борются за звание лучших
Самые спортивные сотрудники МВД борются за звание лучшего на Чемпионате России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью, он стартовал на стадионе имени Раисы Сметаниной. Соревнования будут проходить в течение 5-ти дней. В республику съехалось около 450-ти участников, это 61 команда. Интересно, что среди них немало именитых лыжников.
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18:15
01.02.2018
Фальшивые билеты в Сыктывкаре
Жители Сыктывкара вновь фиксируют факты реализации в пассажирских автобусах фальшивых билетов. С виду обычные разовые! Каждый потребитель приобретает такие при входе, у кондуктора. Вот только важный момент, на который обращают не все – что написано в шапке такого проездного. По правилам там должна быть указана компания-перевозчик и его ИНН. Новый случай, пока не понятно системный или нет, накануне вечером объявился на 54 маршруте. Автобус курсирует между Эжвой и Сыктывкаром. В шапке билета снова «Минтранс РФ». Федеральное ведомство априори не занимается муниципальными перевозками, и даже в нашей республике надзор в этой сфере осуществляет Минпром и Администрация столицы. Каков же был ответ кондуктора на вопрос о фальшивых билетах.
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18:14
01.02.2018
Мусор под контролем
Больше двухсот кубометров мусора вывезли коммунальщики из сыктывкарского посёлка Седкыркещ. И это, по некоторым подсчётам, лишь 60 процентов от тех отходов, которые накопились здесь с осени. Прежде их не могли утилизировать из-за отсутствия переправы. Кроме того, нормальных контейнеров в посёлке не было, и на улицах то и дело вырастали стихийные свалки.
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18:12
01.02.2018
Меняется подход к лесосстановлению
В России меняется подход к лесосстановлению. О поправках, которые готовит федеральное Правительство, Президенту России доложил министр природных ресурсов. Отныне к тем, кто занимается работой по очистке площадей от лесных насаждений под какие-либо объекты, надо позаботиться и о посадочном материале. Чтобы компенсировать урон природе! А это значит, потребуются и специалисты, и необходимая техника, и семена ценных древесных пород. Ситуация прямо касается наших лесопромышленников – в Коми это деятельностью заняты 600 организации. В общем объёме продукции они производят более трети всей продукции и столько же валютной выручки.
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18:10
01.02.2018
Выставка современных технологий спасения
Год культуры безопасности, объявленный МЧС России, стартовал в Коми с выставки современных технологий спасения. Она развернулась в первом детском технопарке. Сотрудники всех без исключения экстренных служб устроили для школьников настоящий праздник. Ребятам продемонстрировали не только современные гаджеты непосредственно перед зданием Кванториума, много интересного детей ожидало внутри – там работало множество интерактивных площадок.
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18:07
01.02.2018
Делегация из Белоруссии в Коми
В Коми с официальным визитом сегодня прибыла делегация Республики Беларусь. В центре повестки министра архитектуры и строительства братского государства – будущая школа на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита, а также площадка под строительство школы на 600 мест в посёлке Краснозатонском. Как сообщили пресс-службе белорусского министерства, оба объекта в нашей республике будут сданы до конца этого года. Так школу в Красном Затоне с физкультурно-спортивной и игровой зонами, с местом отдыха и прогулок младших школьников начнут строить в ближайшее время. Знакомству с объектами предшествовала встреча в рабочем кабинете Главы.
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18:05
01.02.2018
Коми создала Центр по выявлению и поддержке талантливых детей.
Коми одной из первых создала Центр по выявлению и поддержке талантливых детей. Такую задачу перед субъектами России ещё два года назад поставил Президент. О ходе исполнения поручения сегодня говорили на первом заседании попечительского совета Центра. Возглавила его депутат Госдумы России от Коми Ольга Савастьянова.
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10:37
01.02.2018
Сталинградской битве - 75
В Коми стартовали мероприятия, посвящённые 75-летию Сталинградской битвы. Так на торжественный концерт в Сыктывкаре пригласили участников и ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, представителей поисковых отрядов и патриотических объединений. Последняя участница великой битвы - Мария Полещук - прийти, по состоянию здоровья, сегодня не смогла. Гостям концерта рассказали о ключевых исторических событиях, а в фойе устроили выставку экспонатов, найденных во время раскопок в местах сражений.
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10:35
01.02.2018
Дорога на север
Власти Ненецкого округа увеличивают бюджетные расходы на строительство дороги «Нарьян-Мар-Усинск». Об этом в рамках инспектирования автодороги и зимника заявил глава НАО Александр Цыбульский. В прошлом году из-за значительной просадки насыпей, спровоцированных таянием вечной мерзлоты, процесс возведения здесь затормозился. Кроме того, на одном из участков возникла необходимость обустройства дополнительной водопропускной трубы. Масштабные работы продолжатся летом. Соседнему региону для этого удалось выбить федеральные средства в размере 150 млн рублей. Подготовительные процедуры в соответствии с технологией производства начнутся и в зимнее время. Правда, пока их тормозит отсутствие стабильной ледовой дороги. Например, доехать до Усинска из Нарьян-Мара можно без проблем, в этом заполярный губернатор убедился лично, а вот переправа через Печору в районе села Усть-Уса ограничена сейчас, увы, пятью тоннами. Лед на реке так и не достиг достаточной толщины – всего 45 сантиметров. Усинское ДРСУ исправляет ситуацию – для наморозки проезжей части задействованы мотопомпы.
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10:31
01.02.2018
Коллегия прокуратуры
Общее количество коррупционных преступлений в Коми снизилось на 19 процентов, при этом показатели работы прокуроров не уменьшились. Если в 2016 году ими выявлялось каждое девятое преступление, то в прошлом – каждое седьмое» - заявил 31 января на итоговой коллегии Прокуратуры руководитель ведомства Сергей Бажутов. По его словам, наиболее эффективно сработали прокуроры городов Ухты и Усинска.
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10:30
01.02.2018
Возможность голосования по месту нахождения
Сегодня официально стартовал этап приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Такая возможность на выборах Президента у граждан России появилась впервые. Проголосовать можно будет по месту своего нахождения, то есть где бы вы ни находились 18 марта.
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22:54
31.01.2018
Дополнительный импульс для власти Коми
Деятельность общественников дает власти дополнительный импульс, которые помогает лучше работать. Так о работе регионального общероссийского народного фронта высказался Сергей Гапликов. По его словам, все предложения, которые поступают от штаба в адрес правительства, рассматриваются на разных уровнях и вытекают в поручения. А они, в свою очередь, уже исполняются на местах.
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18:14
31.01.2018
Усиливается охрана избирательных комиссий
На период проведения избирательной кампании в Коми усиливается охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов кандидатов, хранения избирательной документации и массового пребывания граждан. С 16 марта на усиленный режим несения службы перейдут все силовые ведомства, а также медицинские, социальные учреждения и Центр медицины катастроф. Непосредственно в день выборов 18 марта на охрану общественного порядка выйдут почти полторы тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. Такие данные прозвучали в рамках Республиканского координационного совещания по обеспечению правопорядка.
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18:12
31.01.2018
Бум инвестиций сельского хозяйства в Коми
Отрасль сельского хозяйства региона в этом году ожидает настоящий бум инвестиций. Рост поступления средств из разных источников вырастет почти в 4 раза.
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18:11
31.01.2018
Спасти ребёнка: Юля Галиева
Благотворительный фонд «Силы добра» лично навестила одна из участниц проекта «Спасти ребёнка» Юля Галиева. Юная воркутинка прибыла на обследование в Республиканскую клиническую детскую больницу. Она поделилась как прошло её лечение в Национальном научно-практическом центре детской гематологии имени Рогачева. Там девушка пролежала немало месяцев. Виной чему стала онкология. В федеральном центре ей сделали несколько операций. К сожалению, пришлось ампутировать поврежденную ногу и часть бедренной кости, которую заменил эндопротез. Но во время лечения в клинике у Юли были очень яркие моменты. Например - встреча с паралимпийцами. Именно они вдохнули в девочку из Коми боевой настрой. Кроме того, она смогла побывать в кукольном театре имени Образцова. Сегодня Юля готовится к выпускным экзаменам, а вернулась к любимому занятию. К куклам. Она им придумывает образы.
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18:07
31.01.2018
Годы не помеха
Участницы проекта «Третий возраст» на своём примере доказали, что годы не помеха для спортивных достижений. «Те, кому за…» выступили в турнире по таэквон-до, посвящённом 20-летию столичной школы боевых искусств. Как нам стало известно, так проходила аттестация на белые, бело-жёлтые и жёлтые пояса. Все участницы боёв успешно сдали экзамен. К слову, Таэквон-до – в переводе с корейского обозначает "путь руки и ноги", где "таэ" – удар ногой в прыжке, "квон" – удар кулаком, "до" – путь. Название отражает суть единоборства, где 70 процентов ударов наносится ногами, а 30 процентов – руками. И как мы видим, этот путь достаточно легко поддаётся в любом возрасте. Стоит лишь захотеть.
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18:07
31.01.2018
Улучшение уровня жизни населения республики
Цель командной работы всех уровней власти – улучшение уровня жизни населения республики. Такой итог своеобразным отчётам о деятельности представителей республики в нижней и верхней палата российского парламента подвела спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Сегодня итоги своей работы подвел сенатор Дмитрий Шатохин, а прежде с аналогичными докладами выступили его коллега Валерий Марков и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Главным событием прошлого года стало в ходе такой совместной работы –выделение федеральных средств на решение проблем Инты. Появились перспективы ускоренного строительства дороги на Нарьян-Мар. Сейчас идут активные переговоры о её передаче в федеральную собственность. Отдельно спикер парламента остановилась на школах.
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10:19
31.01.2018
Поквартирный обход
Новую для себя методику информирования населения осваивают представители участковых избирательных комиссий. Поквартирный обход. Дело в том, что в избирательном законодательстве появилось новое понятие – предварительная заявка для голосования. И представители избиркома разъясняют, что это такое.
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10:18
31.01.2018
Перевозки детей под пристальным вниманием общественности
«Групповые перевозки детей сегодня под пристальным вниманием общественности. Но многие по-прежнему вынуждены выезжать на соревнования или экскурсии нелегально. Без уведомлений и на обычном рейсовом транспорте». Об этом 30 января говорили в Общественной приемной Главы Коми. Жалоб на ужесточение правил групповых перевозок все больше, по словам общественников, выполнить требования в полном объеме нереально.
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10:17
31.01.2018
Встреча с российскими спортсменами
Владимир Путин завтра должен встретится с российскими спортсменами, которые примут участие в Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Эту информацию сегодня озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее о её подготовке сообщили в ряде спортивных федераций. Напомним, сами Игры, на которые допущено 169 наших атлетов, пройдут с 9 по 25 февраля. Они выступят под нейтральным флагом. Российские центральные каналы в связи с этим отказались от трансляции, однако уже определено, что Открытие покажет телеканал Матч ТВ.
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18:27
30.01.2018
Неожиданная дружба
Легендарный золотодобытчик Вадим Туманов, который оставил заметный след в истории нашей республики, рассказал о дружбе с Владимиром Высоцким в эфире Первого канала. Программу посвятили юбилею не менее легендарного советского поэта. Их дружбу ведущие программы назвали довольно неожиданной. Ведь он совсем не из актерского цеха, да и разница в возрасте 10 лет – в сентябре прошлого года Туманов взял отметку 90. По словам промышленника, сначала его поразили стихи Высоцкого, затем всю правду о нем рассказала актриса Нина Шацкая. Спустя некоторое время с великим артистом его, наконец, свела и сама судьба.
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18:27
30.01.2018
Свалку бытовых отходов в селе Куниб
Активисты народного фронта в Коми обнаружили свалку бытовых отходов в лесной зоне села Куниб Сысольского района. По их словам, мусор настолько разбросали, что он мешал проезду авто. Но какого же было удивление нашей съемочной группы, когда на поверку выяснилось, что так выглядит официальный полигон.
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18:25
30.01.2018
Сосногорцы выбирают "комфорт"
Сосногорцы выбирают одну из пяти общественных площадок, которая войдет в проект «Комфортная городская среда». Среди претендентов на обновление – городская площадь, детский парк и три сквера. Главное требование, предъявляющееся объектам – возможность проведения общегородских мероприятий на этих территориях. Обсуждение уже прошло в совете по правам человека и районном совете ветеранов. По ходатайству членов последнего, к слову, было решено реконструировать еще и памятник Ленину, стоящий на площади. Его отремонтируют за муниципальный счет.
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18:25
30.01.2018
К 80-летию Ю. Спиридонова
Сергей Гапликов возглавил оргкомитет по подготовке и проведению 80-летия первого Главы Коми Юрия Спиридонова. Распоряжение об этом появилось на Портале правовой информации региона. В составе оргкомитета также спикер Госсовета, представители органов власти, а также учреждений культуры, науки, образования и общественных организаций.
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18:25
30.01.2018