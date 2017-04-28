«Кöсъя тöдны». Суши. 28 апреля 2017

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22:33
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22.12.2017
"Кöсъя тöдны". 18 ноября 2017.
Цветы - источник положительных эмоций, хорошего настроения. Они радуют нас, украшают наш быт, нашу жизнь. Наша программа о том, какие цветы сегодня в моде, как правильно выбрать и сохранить букет.
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20.11.2017
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12:36
07.11.2017
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07.10.2017
Косья тодны. Картофель. 22 сентября 2017
Мало кто станет спорить, что картошка - наше гастрономическое все. Она находит место во всех мыслимых категориях блюд. - Как и когда этот заморский корнеплод появился на нашем столе? - Как вырастить идеальный урожай «земляных яблок»? Об этом в нашей программе.
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21:14
22.09.2017
Кöсъя тöдны. 8 сентября 2017
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09.09.2017
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23.06.2017
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19.05.2017
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11.02.2017
«Кöсъя тöдны» 26 мая 2014
Эфир от 26 мая 2014 г.
622
12:07
27.05.2014
«Кöсъя тöдны» 20 мая 2014
Эфир от 20 мая 2014 г.
510
12:42
21.05.2014
«Кöсъя тöдны» 5 мая 2014
Эфир от 5 мая 2014 г.
563
09:14
06.05.2014
«Кöсъя тöдны» 14 апреля 2014
Эфир от 14 апреля 2014 г.
561
08:55
15.04.2014
«Кöсъя тöдны» 7 апреля 2014
Эфир от 7 апреля 2014 г.
585
08:48
08.04.2014
«Кöсъя тöдны» 31 марта 2014
Эфир от 31 марта 2014 г.
705
08:53
01.04.2014
«Кöсъя тöдны» Балет 24 марта 2014
Эфир от 24 марта 2014 г.
804
08:59
25.03.2014
«Кöсъя тöдны» 17 марта 2014
Эфир от 17 марта 2014 г.
703
09:03
18.03.2014