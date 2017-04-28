Помогли себе сами

Жители Сыктывкара вновь фиксируют факты реализации в пассажирских автобусах фальшивых билетов. С виду обычные разовые! Каждый потребитель приобретает такие при входе, у кондуктора. Вот только важный момент, на который обращают не все – что написано в шапке такого проездного. По правилам там должна быть указана компания-перевозчик и его ИНН. Новый случай, пока не понятно системный или нет, накануне вечером объявился на 54 маршруте. Автобус курсирует между Эжвой и Сыктывкаром. В шапке билета снова «Минтранс РФ». Федеральное ведомство априори не занимается муниципальными перевозками, и даже в нашей республике надзор в этой сфере осуществляет Минпром и Администрация столицы. Каков же был ответ кондуктора на вопрос о фальшивых билетах.