«Ме да Юрган». 29 апреля 2017

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Ме да юрган. 30 сентября 2017
А как же у наших героев прошло лето? Конечно на УРА! Это и лагерь «Гренада» с танцами и песнями, и рыбалка , и головокружительные полёты на тарзанке, и фестиваль блогеров «БлогоФест», и школа юных филологов. И всё это в сентябрьской передаче «Ме да Юрган».
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