«Ме да Юрган». 29 апреля 2017

А как же у наших героев прошло лето? Конечно на УРА! Это и лагерь «Гренада» с танцами и песнями, и рыбалка , и головокружительные полёты на тарзанке, и фестиваль блогеров «БлогоФест», и школа юных филологов. И всё это в сентябрьской передаче «Ме да Юрган».