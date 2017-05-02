«КРиК. Криминал и комментарии». 2 мая 2017

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23:41
05.02.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 02. 02. 18
- Недетские аварии. В Коми выясняют обстоятельства двух дорожных трагедий с участием детей. - Внимание, дети! Как обезопасить малышей при пересечении проезжей части? - Зона пыток. Начальник колонии под Ухтой и его подчиненные перевоспитывали осужденных с помощью насилия. - Игорная болезнь. Несколько подпольных казино открыл предприниматель из Кирова, а затем ударился в бега. - Липовое ДТП. Сыктывкарский водитель спровоцировал аварию, а затем выдал старые неисправности своего авто за новые.
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24.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 22.01.18
✅ Свой интерес. Криминальные отступные на электронном аукционе. ✅ Старая обида. Огнестрельный демарш в сельской глубинке. ✅ На свою беду. Неожиданный поступок пьяного пассажира.
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КРиК. Криминал и комментарии.12. 01. 18
- Остановитесь, полиция. Новогодняя акция на дорогах столицы. - Отпраздновать и погибнуть. Новогодние жертвы пьяных лихачей. - Под честное слово. Криминальные поиски «большой» (чистой) воды. - Кадровики-мошенники. Нет денег, нервов и веры в людей.
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14.01.2018
КРиК. Криминал и комментарии. 10 января 2017.
✅ Автолавка с дурманом. Любители соли под ударом спецназа. ✅ «Погорел» на строительстве. Коррупционный соблазн сельских чиновников. ✅ Фатальная авария. Долговая яма для геологоразведчиков. ✅ «Железная» улика. Видеофиксация дорожных нарушений.
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КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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