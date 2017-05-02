«Детали дня». Собачья доля: Что ждёт бродячих животных? 2 мая 2017

Мы довольно часто в программах поднимаем тему алкоголизма и его профилактики. Это же касается и наркомании. Только в прошлом году полицейскими было изъято около 25 килограммов запрещенных веществ. Закрыто 26 наркопритонов, и более того – ликвидирована полноценная лаборатория по изготовлению наркотиков и психотропных веществ. Перекрыто 16 каналов поставок на территорию Коми. Но, совершенно очевидно, что вся работа еще впереди.