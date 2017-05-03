Накануне Дня победы

Погрузчик для интерната
В арсенале республиканского Нижнее-одесского дома-интерната для престарелых и инвалидов появился погрузчик. Технику, стоимостью 3 миллиона рублей, удалось приобрести за счёт средств, которые выделили нефтяники. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компании ЛУКОЙЛ.
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10:23
07.02.2018
Сыктывкарский психолог - лауреат всероссийской премии «Будем жить!»
Психолог из Сыктывкара Людмила Бартоломей стала Лауреатом ежегодной всероссийской премии пациентов «Будем жить!». Церемония награждения состоялась в Государственном кремлевском дворце. Нашего специалиста отметили «за мужество и вклад в борьбу против рака». Как поясняется, Бартоломей была в числе первых специалистов такого профиля, которые введены в Отделении детской онкогематологии четыре года назад.
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10:21
07.02.2018
Новый директор драматического театра в Воркуте
6 февраля коллективу Воркутинского драматического театра представлен новый директор – Елена Пекарь. Также она возглавляет ещё и региональное отделение Союза театральных деятелей. Как официально поясняется, отношения с прежним руководителем заслуженным артистом России Виктором Ножкиным прекращены в конце прошлого года в связи с истечение срока трудового контракта. Министр культуры региона Сергей Емельянов назвал эти перемены давно назревшими. Отчасти, как считают наблюдатели, этому мог способствовать затянувшийся конфликт между коллективом и персоналом театра, имелись даже случаи срыва репетиционной деятельности по новым постановкам.
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10:19
07.02.2018
Подари мне детство
«Подари мне детство». Долгожданная премьера балета в двух действиях по мотивам повести-сказки Антуана Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» пройдет на сцене театра оперы и балета 16 и 17 февраля. Композитор Михаил Герцман. Либретто Бориса Лагоды. По словам авторов, эта постановка для семейного просмотра.
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10:17
07.02.2018
Когда волк - не товарищ
Премирование и внеочередная выдача лицензий на лося – вот главные виды поощрения, которые может предложить республика охотникам за отстрел волков. В этом году численность серых хищников впервые перевалила за 5 тысяч при норме в триста. Как результат нежеланные гости активно заходят в населенные пункты. Подключиться к истреблению волков простые жители не имеют права только охотник. Иначе – штраф.
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10:15
07.02.2018
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Тем временем, спортивная общественность региона положительно встретила информацию из исполкома Международной федерации бенди о том, что Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году пройдёт в Сыктывкаре. Окончательное решение накануне было принято в Хабаровске, где в эти дни проходил чемпионат этого года.
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18:22
06.02.2018
Зато размялись!
Очередной случай, когда пассажиры были вынуждены подключиться к вызволению автобуса из снежного плена, отныне гуляет на просторах Интернета. Жителю Сыктывкара из окна собственной квартиры удалось зафиксировать последствия снегопада для одной из центральных улиц.
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18:20
06.02.2018
33 тысяч человек высказались
В день выборов Президента жители нашей республики определят и судьбу территорий, которые благоустроят в этом году в рамках программы «Комфортная среда». Это будет рейтинговое голосование по самым популярным предложениям, которые поступят к тому моменту. Кстати, осталось всего два дня до завершения приема народных инициатив. 33 тысяч человек уже высказались.
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18:19
06.02.2018
Жители воркутинских посёлков недовольны
Жители воркутинских посёлков Советский, Заполярный и Цементнозаводской не довольны новым расписанием движения автобусов, которое действует с 1 февраля. Местные депутаты фиксируют жалобы от пассажиров. Напомним, с нового года перевозками занимаются новые подрядчики. Из десяти компаний аукцион выиграли три. Они поступили вроде бы рационально – сократили убыточные рейсы, так как местный бюджет не в силах компенсировать выпадающие расходы. Но это только на первый взгляд.
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18:16
06.02.2018
Требуется около 1300 наблюдателей
Региональные отделения восьми общественных организаций и Общественная палата подписали соглашение в вопросе осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства при проведении на территории Коми выборов и референдумов. 18 марта на каждом избирательном участке будут присутствовать наблюдатели-общественники. Как раз сейчас проходит подбор кандидатов. 16 человек уже изъявили такое желание. Всего же требуется около 1300 наблюдателей.
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18:15
06.02.2018
Центризбирком зарегистрировал 3 кандидата в президенты
Центризбирком сегодня официально зарегистрировал третьего кандидата на должность Президента России – Владимира Путина. На выборы 18 марта он впервые пойдёт как самовыдвиженец. Комиссия по приёму документу получила 315 тысяч подписей россиян в его поддержку. Впрочем, удостоверение кандидата от имени действующего главы государства получил Сергей Кабышев. Он является доверенным лицом и руководителем юридической службы штаба Владимира Путина.
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18:15
06.02.2018
Демографические инициативы Президента
Механизм реализации демографических инициатив Президента России должен быть максимально удобным для людей. Такую задачу перед социальным блоком регионального Правительства поставил Глава Коми по итогам рабочего совещания. Напомним, с начала года семьям с низкими доходами при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата. В нашей республике её размер составляет 12 487 рублей. Сергей Гапликов призвал вице-премьера Наталью Михальченкову усилить информационную и разъяснительную работу, чтобы те, кто имеет право на новый вид господдержки, могли ей воспользоваться.
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18:15
06.02.2018
Месячная норма осадков в Коми за 3 дня
За три дня в южных районах республики выпала месячная норма осадков. В связи, с чем коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, но, несмотря на это, вместо парковок сплошной сугроб, пешеходы с трудом передвигаются по снежнопесочной каше.
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10:55
06.02.2018
Уборка снега под личным контролем
Руководители муниципалитетов должны взять на личный контроль уборку снега. Итоги этой работы в виде фотоотчётов будут подводиться на еженедельных селекторных совещаниях. Такую задачу поставил Сергей Гапликов на заседании Президиума регионального Правительства. Совещание началось с вопроса по отработке обращений граждан, связанных с очисткой дорог и придомовых территорий от снега.
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10:16
06.02.2018
Сталинградской битве 75 лет
75 лет исполнилось со дня победы в величайшей битве Великой Отечественной – Сталинградской. Переломное сражение оно ещё и одно из самых кровопролитных! Причём для обеих сторон. Накануне памятный день отметили по всей стране. Наша республика тоже не была в стороне.
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10:11
06.02.2018
Семь богатырей Республики Коми
В Сыктывкаре к 100-летию со дня образования республики могут появиться свои «семь богатырей» - макет столбов выветривания с хребта Маньпупунёр – такую идею высказала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева в ходе рабочей поездки в Троицко-Печорский район. Спикер парламента Коми вместе с коллегами Владимиром Косовым и Надеждой Бажуковой посетили ряд значимый для района объектов.
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22:39
05.02.2018
Обновленная Книга памяти республики
Обновленную Книгу памяти республики представили на заседании редколлегии под председательством Главы Коми. Уникальный проект содержит самую полную на сегодня базу данных об участниках Великой Отечественной, призванных из Коми. И теперь он доступен в онлайн-режиме. Инициативу о продолжении издания в марте прошлого года озвучила председатель Совета ветеранов Людмила Жукова. Губернатор тогда моментально отреагировал, и проект нашел финансовую сторону.
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18:04
05.02.2018
316 тонн нефти похищено
Шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за хищение 316 тонн нефти. Такой приговор двум жителям Ставропольского края вынес Княжпогостский суд. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, ущерб от деятельности злоумышленников составил более 4 с половиной миллионов рублей. Фемида установила, что в 2012 году злоумышленники произвели врезку в магистральный нефтепровод Ухта - Ярославль на территории Княжпогостского района и периодически приезжали за нефтью на автоцистерне, затем продавали похищенную нефть под видом печного топлива.
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18:02
05.02.2018
Культура неделима
Под лозунгом «Культура неделима» жители республики приветствовали решение руководства объявить 2018-ый Годом культуры. Митинг-концерт с участием творческой интеллигенции состоялся на Театральной площади Сыктывкара. Напомним, впервые эту инициативу Главе озвучила директор Югыдъягского ДК Нина Журавская 13 января, в этот же день её поддержали участники и гости Фестиваля современной коми песни «Василей», а 26 января был подписан Указ о проведении Года культуры и необходимости от органов власти на местах подготовить и утвердить план мероприятий. Сделать это поручено до 1 марта. Как было указано в документе, тематический год объявлен в целях повышения эффективности реализации государственной политики в области культуры и искусства. Несмотря на капризы погоды таких оказалось более двух тысяч.
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18:02
05.02.2018
Как привлечь молодежь на выборы?
Как привлечь молодежь на выборы? Этим вопросом озаботились участники Круглого стола с участием депутатов и общественников на базе регионального отделения единороссов. По словам модераторов встречи, именно молодым завтра рулить страной, а непосредственно влияют на жизнь те, кто старше 50. Через выборы как самая активная категория избирателей.
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18:00
05.02.2018
Проблемы переправ в Коми
В Коми на две ледовые переправы стало меньше. Закрыли автодорогу через Вычегду на переправе от Сыктывкара на Трехозерку – там открылась большая полынья, а в местечке Алешино закрыли пешеходную дорогу, хотя она и в полном порядке. Между прочим это была первая ледовая переправа в нынешнем сезоне.
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10:02
05.02.2018
Новые задачи десятилетия детства
Перед специализированными учреждениям Коми в «Десятилетие детства», объявленного Президентом, поставлены новые задачи. Так в Доме ребенка в Сыктывкаре готовится к открытию паллиативное отделение и в пилотном режиме уже работает группа «Ранней помощи» детям с родителями. О том, как эти новые функции реализуются на практике
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10:01
05.02.2018
Пробег в честь 75-летия победы
Лыжники Коми организовали пробег в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве. В акции приняли участие 5 спортсменов-ориентировщиков, главный тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин и его супруга. Спортсмены, в сопровождении спасателей, прошли 12 километров, от Лозыма до Пажги. Это в Сыктывдинском районе.
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20:58
02.02.2018
Чемпионат мира 2021 в Сыктывкаре
Исполком Международной федерации бенди единогласно поддержал право Сыктывкара на проведение Чемпионата мира среди мужских команд в 2021 году. Заседание по этому вопросу прошло в Хабаровске, который в эти дни является центром 38 Чемпионата мира по хоккею с мячом. Отметим, заявку на проведение такого события наша республика отправила летом прошлого года, Минспорт России её одобрил под гарантии Правительства региона. Площадкой через три года должен стать Крытый стадион на 5000 зрителей.
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18:16
02.02.2018