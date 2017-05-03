Духовная пища

Под лозунгом «Культура неделима» жители республики приветствовали решение руководства объявить 2018-ый Годом культуры. Митинг-концерт с участием творческой интеллигенции состоялся на Театральной площади Сыктывкара. Напомним, впервые эту инициативу Главе озвучила директор Югыдъягского ДК Нина Журавская 13 января, в этот же день её поддержали участники и гости Фестиваля современной коми песни «Василей», а 26 января был подписан Указ о проведении Года культуры и необходимости от органов власти на местах подготовить и утвердить план мероприятий. Сделать это поручено до 1 марта. Как было указано в документе, тематический год объявлен в целях повышения эффективности реализации государственной политики в области культуры и искусства. Несмотря на капризы погоды таких оказалось более двух тысяч.