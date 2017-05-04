Поручения Главы

Андрюша Соценко вернулся домой
Родители Андрюши Соценко благодарят тех, кто помог собрать средства на операцию сына в Калининградской федеральной клинике. Годовалого героя проекта "Спасти ребёнка" в январе прооперировал известный кардиохирург Вячеслав Белов. Именно он, во время визита в Сыктывкар, на приеме определил, что Андрюше, с врождённым пороком сердца, необходима срочная операция. По словам врачей, промедление могло бы поставить крест на долгую и здоровую жизнь мальчика. И вот недавно ребёнок с мамой вернулись домой. По словам Елены Соценко, малыш чувствует себя неплохо. Сегодня главная задача - набрать вес перед вторым этапом операции, которая намечена на май.
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10:06
08.02.2018
Аграрные перспективы в "Сосногорском"
В Коми приступили к формированию списков желающих работать в новом тепличном комплексе «Сосногорский». Его планируют запустить этой осенью. Строительство теплиц пока на нулевой стадии. Но заявка на первых рабочих уже поступила в местный центр занятости от инвестора предприятия.
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10:04
08.02.2018
ЧМ по хоккею с мячом должен быть показателен
Чемпионат мира по хоккею с мячом, который в 2021 году пройдёт в Сыктывкаре, должен будет стать показательным. Высокую планку, поставив этот событие в один ряд с теми, что наша страна примет в ближайшие годы как принимающая сторона, поставил Президент России. Об этом Владимир Путин заявил 7 февраля в Красноярске на совещании по вопросу подготовки проведения 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года. Каждое из таких событий, по его словам, призвано оставить после себя значительное наследие. Как в виде объектов и инфраструктуры, так и в развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей.
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10:01
08.02.2018
Решением проблем семей Няшабоже
В селе Няшабож Ижемского района точечно работают над решением проблем семей. Так благодаря проекту «Народный бюджет», лично инициированного Главой Коми, а также спонсорской помощи в этом году удастся решить сразу две проблемы. Отремонтировать старый детский сад и даже открыть в нём дополнительную группу. Сегодня в очереди почти 10 малышей. По нашим, городским мерками, вроде и немного, но для тружеников села настоящая проблема. Если негде оставить ребенка, не выйти и на работу.
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22:59
07.02.2018
Семья из Усинска награждена "Родительской Славой"
Семья Потоловых, которая проживает в Усинске, награждена орденом «Родительская Слава». Указ об этом подписал Президент Владимир Путин. Супругов Александра и Юлию наградили за «заслуги в укреплении института семьи». За 31 год они сумели воспитать и поднять на ноги 11 детей.
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22:57
07.02.2018
Усиление мер безопасности в Коми
В школах и детских садах республики будут усилены меры безопасности. Это связано с новыми требованиями к антитеррористической защищённости объектов образования. Об их Главе Коми доложила вице-премьер регионального Правительства Наталья Михальченкова. В списке мер, например, видеонаблюдение. На сегодня им оснащено более половины учреждений. Во всех организациях установлены посты охраны, на 97% вдоль территории установлено ограждение. Согласно новым требованиям, все объекты образования с учётом потенциальной опасности делятся на три категории.
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18:48
07.02.2018
МВД Коми стало безоговорочным лидером
Команда МВД по Коми стала безоговорочным лидером в своей подгруппе на последнем Чемпионате России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. Понятно, что на руку нашим сыграла родная лыжня, но и, конечно, поддержка коллег по команде. Хотя конкуренция среди команд, а их было больше 60, получилась серьёзная. Тут и звёздные составы – с именами олимпийского уровня, тут и новички. Сразу 27 атлетов-силовиков выполнили разряд кандидата в мастера спорта.
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18:47
07.02.2018
Порядок голосования стал проще
Менее чем за неделю в региональный центр МФЦ «Мои документы» обратилось 167 граждан, желающих проголосовать 18 марта не по месту регистрации. Кампания по приему таких заявлений стартовала 31 января. Отметим, на этих президентских выборах порядок голосования по месту фактического нахождения стал проще. Заявителю достаточно иметь при себе паспорт, а если документ на замене, временное удостоверение личности. В заявлении гражданину необходимо указать удобный для него избирательный участок. Всего для жителей Коми сейчас работают 93 центра и офиса «Мои Документы». Время на оказание услуги не превышает 10 минут, заявили в ведомстве.
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18:45
07.02.2018
Депутатский десант в Якше
В рамках визита в Троицко-Печорский район депутатский десант во главе с Надеждой Дорофеевой побывал в поселке Якша, где находится Печоро-Илычский заповедник. Там они не только ознакомились с текущими проблемами учреждения, но и поздравили с 80-летием бывшего директора и почётного гражданина Корнелия Мегалинского.
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18:45
07.02.2018
Волонтерские центры в массы
Опыт властей Коми в развитии добровольческой деятельности признан одним из самых успешных в Северо-Западном округе. Наша республика отмечена в числе 17 регионов-лидеров страны по его внедрению. Это данные Агентства стратегических инициатив. Новость особенно примечательна в плане объявленного Президентом Годом добровольца и волонтёра. В этом году, к слову, власти региона планируют закрепить позиции – открыть волонтерские центры в каждом муниципалитете. Первый такой уже открылся в Усть-Вымском районе.
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18:43
07.02.2018
33 тысяч человек высказались
В день выборов Президента жители нашей республики определят и судьбу территорий, которые благоустроят в этом году в рамках программы «Комфортная среда». Это будет рейтинговое голосование по самым популярным предложениям, которые поступят к тому моменту. Кстати, осталось всего два дня до завершения приема народных инициатив. 33 тысяч человек уже высказались.
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16:40
07.02.2018
Погрузчик для интерната
В арсенале республиканского Нижнее-одесского дома-интерната для престарелых и инвалидов появился погрузчик. Технику, стоимостью 3 миллиона рублей, удалось приобрести за счёт средств, которые выделили нефтяники. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и компании ЛУКОЙЛ.
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10:23
07.02.2018
Сыктывкарский психолог - лауреат всероссийской премии «Будем жить!»
Психолог из Сыктывкара Людмила Бартоломей стала Лауреатом ежегодной всероссийской премии пациентов «Будем жить!». Церемония награждения состоялась в Государственном кремлевском дворце. Нашего специалиста отметили «за мужество и вклад в борьбу против рака». Как поясняется, Бартоломей была в числе первых специалистов такого профиля, которые введены в Отделении детской онкогематологии четыре года назад.
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10:21
07.02.2018
Новый директор драматического театра в Воркуте
6 февраля коллективу Воркутинского драматического театра представлен новый директор – Елена Пекарь. Также она возглавляет ещё и региональное отделение Союза театральных деятелей. Как официально поясняется, отношения с прежним руководителем заслуженным артистом России Виктором Ножкиным прекращены в конце прошлого года в связи с истечение срока трудового контракта. Министр культуры региона Сергей Емельянов назвал эти перемены давно назревшими. Отчасти, как считают наблюдатели, этому мог способствовать затянувшийся конфликт между коллективом и персоналом театра, имелись даже случаи срыва репетиционной деятельности по новым постановкам.
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10:19
07.02.2018
Подари мне детство
«Подари мне детство». Долгожданная премьера балета в двух действиях по мотивам повести-сказки Антуана Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» пройдет на сцене театра оперы и балета 16 и 17 февраля. Композитор Михаил Герцман. Либретто Бориса Лагоды. По словам авторов, эта постановка для семейного просмотра.
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10:17
07.02.2018
Когда волк - не товарищ
Премирование и внеочередная выдача лицензий на лося – вот главные виды поощрения, которые может предложить республика охотникам за отстрел волков. В этом году численность серых хищников впервые перевалила за 5 тысяч при норме в триста. Как результат нежеланные гости активно заходят в населенные пункты. Подключиться к истреблению волков простые жители не имеют права только охотник. Иначе – штраф.
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10:15
07.02.2018
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Тем временем, спортивная общественность региона положительно встретила информацию из исполкома Международной федерации бенди о том, что Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году пройдёт в Сыктывкаре. Окончательное решение накануне было принято в Хабаровске, где в эти дни проходил чемпионат этого года.
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18:22
06.02.2018
Зато размялись!
Очередной случай, когда пассажиры были вынуждены подключиться к вызволению автобуса из снежного плена, отныне гуляет на просторах Интернета. Жителю Сыктывкара из окна собственной квартиры удалось зафиксировать последствия снегопада для одной из центральных улиц.
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18:20
06.02.2018
33 тысяч человек высказались
В день выборов Президента жители нашей республики определят и судьбу территорий, которые благоустроят в этом году в рамках программы «Комфортная среда». Это будет рейтинговое голосование по самым популярным предложениям, которые поступят к тому моменту. Кстати, осталось всего два дня до завершения приема народных инициатив. 33 тысяч человек уже высказались.
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18:19
06.02.2018
Жители воркутинских посёлков недовольны
Жители воркутинских посёлков Советский, Заполярный и Цементнозаводской не довольны новым расписанием движения автобусов, которое действует с 1 февраля. Местные депутаты фиксируют жалобы от пассажиров. Напомним, с нового года перевозками занимаются новые подрядчики. Из десяти компаний аукцион выиграли три. Они поступили вроде бы рационально – сократили убыточные рейсы, так как местный бюджет не в силах компенсировать выпадающие расходы. Но это только на первый взгляд.
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18:16
06.02.2018
Требуется около 1300 наблюдателей
Региональные отделения восьми общественных организаций и Общественная палата подписали соглашение в вопросе осуществления контроля за соблюдением избирательного законодательства при проведении на территории Коми выборов и референдумов. 18 марта на каждом избирательном участке будут присутствовать наблюдатели-общественники. Как раз сейчас проходит подбор кандидатов. 16 человек уже изъявили такое желание. Всего же требуется около 1300 наблюдателей.
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18:15
06.02.2018
Центризбирком зарегистрировал 3 кандидата в президенты
Центризбирком сегодня официально зарегистрировал третьего кандидата на должность Президента России – Владимира Путина. На выборы 18 марта он впервые пойдёт как самовыдвиженец. Комиссия по приёму документу получила 315 тысяч подписей россиян в его поддержку. Впрочем, удостоверение кандидата от имени действующего главы государства получил Сергей Кабышев. Он является доверенным лицом и руководителем юридической службы штаба Владимира Путина.
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18:15
06.02.2018
Демографические инициативы Президента
Механизм реализации демографических инициатив Президента России должен быть максимально удобным для людей. Такую задачу перед социальным блоком регионального Правительства поставил Глава Коми по итогам рабочего совещания. Напомним, с начала года семьям с низкими доходами при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата. В нашей республике её размер составляет 12 487 рублей. Сергей Гапликов призвал вице-премьера Наталью Михальченкову усилить информационную и разъяснительную работу, чтобы те, кто имеет право на новый вид господдержки, могли ей воспользоваться.
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18:15
06.02.2018
Месячная норма осадков в Коми за 3 дня
За три дня в южных районах республики выпала месячная норма осадков. В связи, с чем коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, но, несмотря на это, вместо парковок сплошной сугроб, пешеходы с трудом передвигаются по снежнопесочной каше.
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10:55
06.02.2018