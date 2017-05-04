Двойные тарифы

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который в 2021 году пройдёт в Сыктывкаре, должен будет стать показательным. Высокую планку, поставив этот событие в один ряд с теми, что наша страна примет в ближайшие годы как принимающая сторона, поставил Президент России. Об этом Владимир Путин заявил 7 февраля в Красноярске на совещании по вопросу подготовки проведения 29 Всемирной зимней универсиады 2019 года. Каждое из таких событий, по его словам, призвано оставить после себя значительное наследие. Как в виде объектов и инфраструктуры, так и в развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей.