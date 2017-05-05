«Время новостей. Ухта». 5 мая 2017

41
21:35
13.02.2018
Время новостей. Ухта. 12.02.18.
- В Коми завершился опрос по выбору площадок для благоустройства. В «Жемчужине севера» при этом пошли дальше, и прислушались ко мнению не только совершеннолетних жителей, но и самых юных горожан. - Стали известны первые результаты выступлений наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. - В Коми стартовал набор волонтеров на Чемпионат России по лыжным гонкам. - Собакотерапия, концерт под открытым небом и чаепитие – так в Ухте в минувшие выходные прошло дружелюбное мероприятие под названием «Соединение Сердец». - Ухтинцы массово вышли на Лыжню России.
58
21:13
12.02.2018
Время новостей. Ухта. 09.02.18.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане официально открыты. -«Жемчужина севера» принимает у себя Чемпионат и Первенство Коми по лыжным гонкам. - По инициативе главы Коми в республике стартовал конкурс, который позволит оценить, насколько муниципалитеты зимой справляются с уборкой улиц, дворов и проездов. - В Коми завершается опрос по выбору площадок для благоустройства.
117
20:46
09.02.2018
Время новостей. Ухта. 08.02.18.
- Переход на газомоторное топливо – как один из путей исправления экологической обстановки. - Отряд противопожарной службы из Ухтинского района вновь стал первым в Коми по итогам смотра-конкурса за 2017-ый год. - Ухта уже в 9-ый раз принимает республиканскую спартакиаду среди сотрудников аварийно-спасательных отрядов. - «Говорить об эпидемии в Ухте рано» - об этом в интервью нашему каналу заявил главный врач Ухтинской детской больницы. - Мини-футбольная «Ухта» проиграла «Сибиряку» в стартовом матче в рамках товарищеского турнира на призы «Тюмени».
108
21:55
08.02.2018
Время новостей. Ухта. 07.02.18.
- В школах и детских садах республики будут усилены меры безопасности. - У жителей Ухты есть возможность трудоустроиться в будущий тепличный комплекс в соседнем Сосногорске. - Интерактивную лекцию в преддверии предстоящих выборов президента России провели для студентов Ухтинского государственного технического университета. - Жители села Усть-Ухта Сосногорского района просят сохранить конно-спортивный клуб "Фортуна". - В самом Сосногорске на «Лыжне России – 2018» соберут средства на лечение ребенка. - В Ухте «Лыжня России – 2018» уже стартовала. Первые участники – самые юные горожане, воспитанники 25 детских садов и 8 начальных школ, всего 748 малышей.
135
21:44
07.02.2018
Время новостей. Ухта. 06.02.18.
- Руководители муниципалитетов должны взять на личный контроль уборку снега. - До финала первого этапа программы «Комфортная городская среда» остаётся совсем немного времени. - В Ухте заработала «Школа инженерных кадров». - Ухтинские танцоры – лучшие в стране. - Сосногорская «Парма» – это ребята 2005-2006 годов рождения – представит республику Коми в финале Всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба».
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21:31
06.02.2018
Время новостей. Ухта. 05 02.18.
- 75 лет исполнилось со дня победы в величайшей битве Второй мировой войны – Сталинградской. - 21 единица техники в день, ещё 20 – в ночь. «Спецавтодор» был готов к обильным снегопадам, а потому жуткая непогода, которая накрыла Ухту в выходные, в итоге не принесла горожанам и жителям района значительные неприятности. - В одном из детских садов Ухты специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительных кур и просроченную крупу. - Уже со следующего учебного года юные ухтинцы смогут перейти на пятидневный режим учёбы.
147
21:51
05.02.2018
Время новостей. Ухта. 02.02.18.
- Отрасль сельского хозяйства региона в этом году ожидает настоящий бум инвестиций. Рост поступления средств из разных источников вырастет почти в 4 раза. - Компания ЛУКОЙЛ подвела итоги олимпиады по химии среди ухтинских одиннадцатиклассников. - А тем временем пожарные Ухты провели для школьников уроки безопасности. Что делать, если случилась беда? - В Ухте осудили живодёра, который до смерти застирал кота. - Каждый десятый водитель нарушает правила дорожного движения – таковы итоги массовой проверки автомобилистов, которую накануне провели госавтоинспекторы на 7 километре автодороги Ухта – п. Дальний. - Алсу Рахимова из «Арктик-Университета» может стать самой красивой хоккеисткой России.
117
20:01
02.02.2018
Время новостей. Ухта. 01.02.18
- Дома для переселенцев в посёлке Дальний оказались в центре внимания Игоря Шпектора. - На период проведения избирательной кампании в Коми усиливается охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов кандидатов, хранения избирательной документации и массового пребывания граждан. - В Коми официально стартовал этап приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. - Призёр Олимпийских игр, лыжница из Сосногорска Юлия Иванова частично оправдана спортивным арбитражным судом.
117
19:44
01.02.2018
Время новостей. Ухта 31.01.18
- Отрасль сельского хозяйства региона в этом году ожидает настоящий бум инвестиций. - Компания ЛУКОЙЛ подвела итоги олимпиады по химии среди ухтинских одиннадцатиклассников. - А тем временем пожарные Ухты провели для школьников уроки безопасности. - В Ухте осудили живодёра, который до смерти застирал кота. Это дело стало резонансным и прогремело не только на всю республику, но и страну. - Каждый десятый водитель нарушает правила дорожного движения – таковы итоги массовой проверки автомобилистов, которую накануне провели госавтоинспекторы на 7 километре автодороги Ухта – п. Дальний. - Алсу Рахимова из «Арктик-Университета» может стать самой красивой хоккеисткой России.
128
21:02
31.01.2018
Время новостей. Ухта. 30.01.18
- Ухта стала первым городом в Коми, где стартовала электронная запись в школу. - Тем временем в Ухте идёт бурное обсуждение другого образовательного вопроса – раздельного обучения мальчиков и девочек. - В районном совете ветеранов и совете по правам человека в Сосногорске прошли круглые столы по вопросам благоустройства общественных территорий. - В Ухте прошла первая в 2018-м году торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО. - Уроженка Ухты, певица Юлия Самойлова выступит в первой части второго полуфинала «Евровидения».
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21:04
30.01.2018
Время новостей. Ухта. 29.01.18
- Коми может стать площадкой Альтернативного турнира для лыжников, которые не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане. - О том, что испытывают сегодня спортсмены из Коми, которые не попали в заветный список и оказались в числе аутсайдеров, можно только догадываться. Так, ухтинец Станислав Волженцев к своей цели стремился в поте лица, каждый день выкладываясь по полной. - Власти Ухты призвали жителей посёлков Водный и Ярега активнее голосовать за свои территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». -«Атлас Ухты», 17 выпусков библиографических указателей, электронное издание о художниках города прошлого века. - Год культуры в Ухтинском районе открыла Ярега. - А тем временем в самой Ухте прошла громкая премьера музыкального проекта «Виктор Цой. Последний романтик». - В Ухте появился новый арт-объект – ярко-жёлтый робот, ростом выше человека. Ухтинский умелец и инженер-механик по образованию Алексей Гаврюшенко собрал трансформера в одиночку всего за четыре месяца.
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21:08
29.01.2018
Время новостей. Ухта 26.01.18
- Ухту на олимпийских играх представят сразу три спортсмена. - Среди всех муниципальных образований республики больше всего правоохранителям в подборе помещений для участковых помогает Ухта. - В Ухте подвели итоги первой недели голосования по выбору территорий, которые будут благоустроены в рамках программы «комфортная городская среда». -«Настало время авторской хореографии» - это призыв, который сопровождал студентов Ухтинского государственного технического университета прошедшем вечером.
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21:30
26.01.2018
Время новостей. Ухта. 25.01.18
- В Коми объявлено штормовое предупреждение. С 26 по 27 января территория республики попадёт под влияние активного атлантического циклона. - В Коми отказались от идеи создания авиаотрядов полиции. - Татьянин день, который отмечается 25 января, традиционно считается в России праздником студентов. - Детская образцовая хореографическая студия при народном ансамбле танца «Ёлочка» весь январь буквально живёт на сцене. - А каратисты из Ухты тем временем завоевали 11 медалей на Первенстве и Чемпионате Северо-Западного Федерального Округа.
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20:09
25.01.2018
Время новостей. Ухта. 24.01.18
- Печальные известия для Троицко-Печорского района. В аварии под Ухтой этим утром погиб тренер по лыжным гонкам Константин Губин. - Через два года республика полностью откажется от второй смены в школах. - Тем временем, в ухтинском филиале общественной приёмной Главы республики прошла прямая линия по вопросам профессионального обучения и дополнительного образования. - На сайте администрации Ухты стартовал онлайн-сбор предложений по программе «Комфортная городская среда». -27 января исполняется 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
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19:38
24.01.2018
Время новостей. Ухта. 23.01.18
- «Повышение качества жизни для населения – первоочередная задача в регионах» - об этом на встрече с Сергеем Гапликовым заявил недавно назначенный полпред Президента в Северо-западном округе Александр Беглов. -20 месяцев дано мэрии на разработку проекта и рекультивацию полигонов твёрдых бытовых отходов. - Мэрия Ухты подводит итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение территории. В данный момент идет онлайн голосование. - В ближайшую субботу в Усть-Куломе сойдутся две профессиональные мини-футбольные команды – «Ухта» и сыктывкарская «Новая генерация».
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23:29
23.01.2018
Время новостей. Ухта. 22.01.18
- Уроженец Ухты Дмитрий Алиев выступит на Олимпийский играх в Пхенчхане. В состав сборной фигурист попал по итогам Чемпионата Европы. - На поддержку творческой деятельности и оснащение государственных театров Коми Москва в этом году выделит больше средств, чем в 2017-м. - Философию в массы. Сложная, многогранная наука станет ближе благодаря созданию в Ухте дискуссионного клуба.
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22:15
22.01.2018
Время новостей. Ухта. 19.01.18
- В «Жемчужине Севера» удается поддерживать комфортные условия – так комментирует итоги недели на общегородской планёрке первый заместитель мэра Пётр Артемьев. - Дарья Буторина удостоилась внимания за победу во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее» и встретилась лично с Президентом страны. - Тем временем в соседнем Сосногорском районе идёт открытое интернет-голосование по выбору названия для будущего бассейна. - Вот уже 15 лет, в январе, Сосногорск становится центром духовной культуры для всей Коми.
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21:25
19.01.2018
Время новостей. Ухта. 18.01.18.
- Уроженец Ухты Дмитрий Алиев продолжает покорять звёздный олимп большого льда. - В Ухте до сих пор есть жильё, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. - В соседнем Сосногорске завершается нулевой цикл строительства будущего тепличного комплекса. - Ухтинская студентка вошла в список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов. - Философию в массы. Сложная, многогранная наука станет ближе благодаря созданию в Ухте дискуссионного клуба.
125
21:26
18.01.2018
Время новостей. Ухта. 17.01.18.
- Владимир Путин поручил правительству упростить порядок установления инвалидности. - Тем временем, Глава Коми находится с рабочим визитом в Москве. - В Ухте, как и в целом по республике начался сбор предложений в программу «формирование комфортной городской среды». - На Крещение ухтинцы всё-таки не смогут искупаться в проруби. - В ухтинской Центральной библиотеке прошло заседание краеведческого лектория. - В Коми презентовали книгу о Василии Сенюкове, советском геологе-нефтянике, которого часто называют еще "коми-ломоносовым".
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19:27
17.01.2018
Время новостей. Ухта. 16.01.18.
- Ухтинцы могут остаться без купелей на реках 19 января. - Недостаточно промёрзли реки и в более северных районах Коми. - Два педагога из Коми, это учитель русского языка и литературы кадетской школы Сосногорска Вера Дмитриенко и преподаватель Ухтинского технического лицея Ольга Лезина, стали призерами всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». - А тем временем Центр творчества имени Карчевского также стремится ко всестороннему развитию подрастающего поколения. - В Ухте стартовала благотворительная акция «Подари книги школьной библиотеке». - Игра на музыкальных инструментах и актерская импровизация – в Ухте впервые прошёл совместный творческий вечер народного драматического театра и любителей музыкальных джемов. - Лыжники Ухты уже полным ходом готовятся к Первенству и Чемпионату Коми.
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22:37
16.01.2018
Время новостей. Ухта. 15.01.18.
- Республика пересмотрит подходы к строительству новых школ. В будущем они будут возводиться по системе государственно-частного партнёрства. - Попадания дизтоплива в реку Седью под Ухтой нет, - таковы данные проведённых исследований. - Игра на музыкальных инструментах и актерская импровизация – в Ухте впервые прошёл совместный творческий вечер народного драматического театра и любителей музыкальных джемов. - В этот понедельник в Москве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию.
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21:48
15.01.2018
Время новостей. Ухта 12 января 2018
- Ухтинская школьница Дарья Буторина оказалась одной из 34 победителей президентской номинации конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». - В Ухте идёт сбор подписей за кандидатов, которые выдвинулись на выборы Президента России. - Надо расставить точки над i – об этом говорит мэр Ухты Магомед Османов на протяжении всей планёрки. - Надо расставить точки над i – об этом говорит мэр Ухты Магомед Османов на протяжении всей планёрки. - Ухтинские юнармейцы представили республику Коми во Всероссийских Новогодних Юнармейских сборах.
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20:17
12.01.2018
Время новостей. Ухта. 11 января 2018
- Число противников абортов в России за последние 20 лет выросло с 12 до 35%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». - В Ухте жителям дома №4 по улице Октябрьской удалось добиться приостановления монтажа пристройки к своему жилому строению после размещения сигнала на портале "Активный регион". - Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. - Тем временем, в Сосногорске начался прием заявок от жителей для участия в программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». - Проявить себя сосногорцы могут и в выборе названия для бассейна. Его строительство выходит на финишную прямую. - Ухтинские юнармейцы представили республику Коми во Всероссийских Новогодних Юнармейских сборах. -Матч звёзд женской хоккейной лиги открыл накануне Неделю звёзд хоккея.
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20:10
11.01.2018