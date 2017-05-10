День победы.

Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Как мы сообщали ранее, всего на него заявилось более 200 тысяч россиян, среди них было 869 из Коми. При этом лишь четверо дошли до полуфинала. Президент заявил, что оказался очень удивлён такому вниманию к его инициативе. И более того, среди претендентов оказалось немало людей, уже состоявшихся – кандидатов и докторов наук. Глава государства выразил надежду, что это событие окажется для его участников результативным, с точки зрения профессионального и служебного роста, а также ещё раз подтвердил, что оно будет не разовым. Заметим, Владимир Путин не стал отменять эту встречу даже, несмотря на простуду и севший в связи с этим голос.