Герои нашего времени

Ручкой в глаз
Медики продолжают наблюдать за 10-летним мальчиком, который получил повреждение глаза, ВНИМАНИЕ, ручкой. Причём во время перемены на территории усинской школы №5. Характер травмы оказался настолько нетипичным, что ребенка пришлось бортом санавиации эвакуировать в Ухту. Там находится Республиканский центр микрохирургии глаза. В рамках первичного осмотра врачи пришли к выводу, что ребенок не нуждается в операции, однако всё-таки с окончательными выводами решили не спешить. Между тем, к выяснению обстоятельств ЧП уже подключились надзорные органы.
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18:15
14.02.2018
Самый читающий класс Сыктывкара
Школьники столицы Коми поборются за звание "самый читающий класс". В рамках года культуры стартует просветительский проект детской библиотеки имени Маршака и Национального музея "чтение без границ". Именно учащихся 6-7х классов, по мнению организаторов, сложнее всего привить к чтению. В рамках проекта участников познакомят с произведениями русских, зарубежных и коми авторов. Кроме того, в маршаковке впервые заработала и студия юного блогера.
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18:11
14.02.2018
Рыбопитомник в Сосногорске запустят уже в мае
Второй этап рыбопитомника в Сосногорске запустят уже в мае. Отставание от графика есть, но незначительное. С поставкой оборудования подвёл подрядчик. Готовность объекта лично оценил курирующий вице-премьер Анатолий Князев. В ходе рабочей поездки в Сосногорск побывал он и на строительной площадке будущего бассейна.
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18:10
14.02.2018
Сыктывкар в 2021 году
Сегодня в Москве на базе Постпредства окончательно утверждены сроки проведения, количество участников и регламент Чемпионата мира по хоккею с мячом. Его Сыктывкар примет в 2021 году. На церемонии подписания Договора об этом с Международной Федерацией бенди присутствовал Сергей Гапликов. Он заверил, регион приложит все усилия, необходимые для подготовки инфраструктуры к событию. И с точки зрения гостеприимства, подготовит насыщенную культурную программу, чтобы и атлеты, и болельщики могли узнать лучше регион. А ещё поблагодарил Федерацию и Минспорт России за высокое доверие и поддержку. В свою очередь Борис Скрынник отметил особые заслуги губернатора в, ЦИТАТА, «реанимировании хоккея с мячом в Коми».
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18:09
14.02.2018
Ухтинский роддом прославился
Ухтинский роддом прославился в эфире федерального канала. Само родильное здание в шоу «Звезды под гипнозом» так и не показали, зато озвучили его название и расположение. Дело в том, что идея новой развлекательной программы на Первом – якобы вводить в гипноз известных артистов и певцов, внушая им самые разные ситуации. Так, актриса Елена Борщева оказалась якобы на больничной койке.
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10:29
14.02.2018
#РоссиявМоемСердце
Жители республики присоединились к Всероссийской акции «Россия в моём сердце». Патриотический марафон стартовал на Дальнем Востоке. Всю прошлую неделю в Ухте проходили съёмки ролика в поддержку наших земляков, которые удостоились чести поехать на Олимпиаду. Принял в нём участие и отец Дмитрия Алиева – тренер по лыжным гонкам Сергей Алиев. Студенты УГТУ и активные болельщики «Арктик-Университета», лыжники и школьники, танцоры и участники народных коллективов. Все они в едином порыве желают нашим спортсменам только победы.
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10:28
14.02.2018
Новое в ЖКХ
А новшества жилищного законодательства стали вчера темой специального семинара для руководителей и специалистов коммунальной сферы. Важные изменения вступили в силу с начала года. Теперь лицензия, например, управляющим компаниям выдается сроком на 5 лет, причем это правило распространяется и на ранее выданный документ. Для автоматического продления необходимо снова сдать квалификационный экзамен, это бесплатно. Однако те, кто допустил за этот период хотя бы одно грубое нарушение, должны пройти серьезную проверку. Кроме того, будут закрываться компании-клоны и компании-«пустышки».
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10:19
14.02.2018
В копилке наших 5 медалей
23-летняя Юлия Белорукова стала бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане. Она бежала в спринте классическим стилем. Победу одержала шведка Стина Нильссон, серебро у норвежки Майкен Фалла. Еще одна россиянка, Наталья Непряева, заняла четвертое место. В копилке нашей команды, которая выступает под нейтральным флагом, пять медалей - одна серебряная и четыре бронзовые. Заметим, для лыжницы из Сосногорска это первые в жизни олимпийские старты. Свою гонку за медалями Белорукова начала со скиатлона, однако выйти в лидеры тогда не удалось – она финишировала 18-ой.
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10:13
14.02.2018
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10:10
14.02.2018
Посылка солдату из Коми
С Днем защитника Отечества поздравили своих солдат общественники Сысольского района. В рамках месячника по оборонно-массовой работе и патриотическому воспитанию центр «Звезда» организовал новую акцию – «Посылка солдату». Идею, предложенную студенческим активом Визингского филиала агропромышленного техникума, подхватили школьники и педагоги всего муниципалитета. Для срочников из Коми собрали сладкие подарки – примерно по 2 кг конфет, сгущенки и шоколада. 24 коробки укомплектовали волонтеры, еще 4 пакета добавили родные.
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18:32
13.02.2018
Виктор Боярский в Сыктывкаре
Он пересекал Гренландию, Антарктиду и Северный Ледовитый океан. В целом с 1973 года это порядка 60 экспедиций в самые холодные места нашей планеты. Виктор Боярский - профессиональный путешественник, автор прозы и стихов о жизни за полярным кругом, участник международных экспедиций, среди которых «Трансантарктика», вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса.
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18:31
13.02.2018
Новая сервисная модель поддержки бизнеса
В Коми внедряется новая сервисная модель поддержки малого и среднего бизнеса. Ядром будет выступать единый Республиканский центр, в котором на одной площадке предоставлены комплекс услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства. Новый подход – это возможность объединить усилия и выработать единую политику сотрудничества государства и делового сообщества.
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18:28
13.02.2018
Управляющие компании оштрафованы
Управляющие компании региона оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега этой зимой. Об этом на специальном совещании в рамках Президиума Правительства Главе Коми доложил руководитель, курирующий вице-премьер Константин Лазарев и руководитель Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев. Выяснилось, жалобы на недостаточную уборку территорий до сих пор поступают практически из всех муниципалитетов. Сергей Гапликов напомнил, уборка и вывоз снега должны регулироваться всё-таки не в ручном режиме, а системно.
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18:25
13.02.2018
В. Путин встретился с лидерами России
Владимир Путин встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Как мы сообщали ранее, всего на него заявилось более 200 тысяч россиян, среди них было 869 из Коми. При этом лишь четверо дошли до полуфинала. Президент заявил, что оказался очень удивлён такому вниманию к его инициативе. И более того, среди претендентов оказалось немало людей, уже состоявшихся – кандидатов и докторов наук. Глава государства выразил надежду, что это событие окажется для его участников результативным, с точки зрения профессионального и служебного роста, а также ещё раз подтвердил, что оно будет не разовым. Заметим, Владимир Путин не стал отменять эту встречу даже, несмотря на простуду и севший в связи с этим голос.
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18:23
13.02.2018
Кузница Олимпийцев
Кузница наших великих олимпийцев – Раисы Сметаниной и Василий Рочева – ижемская ДЮСШа - получила признание на федеральном уровне и стала лучшей спортивной школой страны. Впрочем, столь престижный статус не оторвал тренерский штаб и воспитанников от земли. Здесь всё также, каждый день идут тренировки и кропотливая подготовка новых кадров для нашей сборной по лыжным гонкам.
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18:23
13.02.2018
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18:20
13.02.2018
"Комфортная среда" в РК
Более 95-ти тысяч предложений о благоустройстве популярных мест отдыха поступило от жителей Коми в рамках проекта «Комфортная среда». По всей республике, напомним, установлено более 50 пунктов приема предложений и 12 интерактивных Интернет-ресурсов. Так, самым активным можно назвать население Ухты и Печоры, там голосующих больше трети от всех проживающих. Первый этап голосования уже завершился, окончательные его результаты будут опубликованы к пятнице. Второй же шаг – обсуждение дизайн-проектов – начнется в ближайшее время. В Ухте, к примеру, решено, что в основу лягут детские рисунки, победители городского конкурса. Как отметил вице-премьер Константин Лазарев, территории, которые в этом году отбор не пройдут, без внимания не останутся.
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10:24
13.02.2018
Сборная Коми уверенно выступает на Первенстве по боксу
Сборная Коми уверенно выступает на Первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Есть уже первые выигранные бои, так что мы еще увидим наших бойцов по крайне мере в полуфинале. По оценке федеральных экспертов, шансы команды Коми на попадание в национальную сборную высоки. Гости из более 60 регионов уже отметили высочайший уровень организации, а Глава Коми назвал возможность их принять иногородних спортсменов честью для региона, который всё больше становится центров проведения престижных соревнований.
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10:22
13.02.2018
Пополнение в семье Рочевых
В семье уже состоявшихся олимпийцев - Юлии Чепаловой и Василия Рочева пополнение. 3 февраля в республиканском перинатальном центре на свет появился их маленький Леша. К слову, это уже пятый ребенок у звёздной четы. Олимпийскую чемпионку уже выписали из роддома. На выходе её встречал Василий Рочев с четырьмя детьми и родственниками - это и неменее известный олимпиец Василий Рочев-старший, участница олимпийских игр Нина Рочева и заслуженный тренер России Анатолий Чепалов, отец Юлии.
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18:20
12.02.2018
Катастрофа АН-148
В авиакатастрофе в Подмосковье погиб военнослужащий из Воркуты. Владимир Ремарчук летел в родной Орск на время отпуска. Последние два года он служил на аэродроме «Советский». Ему было 28. «Молодой, добрый и веселый» - так о нем отзываются родственники и друзья.
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18:19
12.02.2018
Первые результаты наших на Олимпиаде в Пхенчхане
Стали известны первые результаты выступлений наших спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Среди них, напомним, уроженцы Коми, а вот их результаты пока оставляют надежду.
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18:19
12.02.2018
Лыжня России в Коми
Республика в едином порыве присоединилась в эти выходные к Ежегодной гонке «Лыжня России». Самый массовый старт, по традиции, состоялся на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. Это больше 1000 любителей спорта – для участников было организовано два спортивных и шесть массовых забегов.
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18:18
12.02.2018
Вежливая регистратура будет в 6 муниципалитетах Коми
До конца 2018 проект "Вежливая регистратура" запустят сразу в 6 муниципалитетах. Обновления ждут в Жешарте, Емве, Ухте, Инте, Воркуте и Сыктывкаре. Сегодня в Коми работают три таких регистратур. Последнюю открыли в Корткеросе. Ремонт в местной поликлинике сделали за рекордные 4 месяца. Правда, на это время и пациентам и медикам пришлось потесниться, но изменения того стоили.
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18:16
12.02.2018
Иван Голубков - триумфатор
Триумфатором на родную землю сегодня ночью вернулся наш Иван Голубков. Во всех гонках Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмен из Коми оказался на пьедестале почета. В итоге Голубков досрочно стал лучшим сразу по двум дисциплинам, намного опередив в общем зачете своих конкурентов. Обладатель двух хрустальных глобусов признался, что рассчитывал на победу только в лыжных гонках. В столичном аэропорту его встречали как героя.
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18:16
12.02.2018