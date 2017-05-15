Нареканий нет

Автопробег «От Балтики до Арктики» стартовал
Сегодня ровно в полдень, с выстрела на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга стартовал автопробег «От Балтики до Арктики». В нем принимают участие журналисты «Российской газеты» и БНК. Участники этакой экспедиции, как утверждают организаторы, на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и рассказать истории из глубинки. Самые яркие моменты фиксирует и на месте предаёт в прямой эфир известный в Коми шоумен Константин Басков. Вот как это было на старте.
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18:15
19.02.2018
Звездный статус республики
Гостиницы республики могут улучшить качество своего сервиса. Связано это с необходимостью проходить процедуру оценки и присвоения звезд. Что позволит не только изучить номерной фонд, но и простимулировать участников гостиничного бизнеса к развитию. В столице Коми изменениям в законе посвятили первый обучающий семинар для отельеров. Это почти 50 участников.
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18:14
19.02.2018
Восемь кандидатов приступили к борьбе
Кандидаты на пост президента на выборах начали агитацию в СМИ. Этот период завершится в ночь на 17 марта. А ранее центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты России и показала, как будет выглядеть бюллетень на выборах 18 марта. Восемь кандидатов приступили к борьбе за самый высокий в стране пост.
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18:13
19.02.2018
Возрождение "Динамо"
На сыктывкарской лыжной базе будет восстановлено заброшенное биатлонное стрельбище. Об этом заявлено на отчетно-выборной конференции регионального отделения всероссийского общества правоохранителей «Динамо». Открытое в январе 1980 года, тогда оно одновременно принимало у себя 24 спортсмена. В 90-е площадка пришла в негодность, неизвестными похищено оборудование и металлические опоры периметра. Но самое главное, земля оказалась на балансе мэрии Сыктывкара. В обществе «Динамо», а в него, заметим, входят представители основных силовых структур, последний факт считают незаконным и сейчас добиваются возврата объекта в оперативное управление через Росимущество. В будущем здесь они планируют проводить тренировки и соревнования по практической стрельбе, биатлону, спортингу и другим видам спорта.
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18:09
19.02.2018
Праздник транспортной полиции
Сотрудники транспортной полиции накануне отметили свой профессиональный праздник. Дата связана с появлением Декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», принятом без года сто лет назад. Изначально ведомство действительно охраняло только железные дороги, но цели корректировала жизнь. Например, решение ввести в фронт борьбы с терроризмом в воздухе принято после того, как 15 октября 1970 года 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко предотвратила угон самолёта. А водное подразделение появилось в преддверии Олимпиады-80 – для контроля за акваторией Москвы-реки. Сейчас в Коми порядка 400 транспортников.
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18:08
19.02.2018
Дмитрий Алиев седьмой
Не меньшие борцовские качества на южнокорейском льду проявил наш ухтинец Дмитрий Алиев. На пределе своих возможностей и с личным рекордом он откатал короткую программу, однако на произвольной потерялся. В самом начале едва не задел бортик, а после дважды упал. Причём, достаточно серьёзно. В итоге – седьмое место.
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18:07
19.02.2018
Юлия Белорукова получила еще одну бронзу
Глава Коми поздравил Юлию Белорукову с получением второй бронзы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Радостью от победы сосногорской лыжницы Сергей Гапликов поделился с пользователями Инстаграмма. Результат нашей женской сборной, достигнутый в эстафете 4х5 он назвал «блестящим». А в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале региона, губернатор поблагодарил тренерский состав, ЦИТАТА, «за возможность искренне переживать и радоваться выступлениям наших лыжниц».
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18:07
19.02.2018
Молочные реки Коми
Вице-премьер Анатолий Князев 16 февраля призвал руководителей сельского хозяйства стимулировать тех работников, от которых зависит качество молока. Но и терять темп прироста удоев тоже не стоит. Перспективы молочного животноводства обсудили на выездной коллегии Минсельхоза. Площадкой проведения стал Корткеросский район, и не случайно – сегодня именно этот муниципалитет диктует тренды в молочной моде.
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10:14
19.02.2018
Из Коми в Мекку
В Коми из паломнической поездки по святым местам ислама вернулся муфтий духовного управления мусульман Валиахмат Гаязов. В Саудовской Аравии он находился в составе Российской делегации. По личному приглашению Короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В программе поездки – кроме важных религиозных ритуалов – встречи на высшем уровне, где одним из главных заявлений стал призыв Короля - объединяться.
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10:13
19.02.2018
Летний отдых для детей республики
В нынешнюю летнюю кампанию для детей откроют двери 447 лагерей. Треть путевок распределят на море, еще столько же в среднюю полосу России и на территории республики.
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10:11
19.02.2018
Чтобы помнили
Коми входит в список немногих регионов, где работа по увековечиванию жертв политических репрессий ведётся на блестящем уровне - заявил 16 февраля на совещании фонда "Покаяние" и общественной редколлегии мартиролога Руководитель администрации Главы региона Михаил Порядин. За 20 лет организацией издано 12 томов, опубликованы данные на 140 тысяч раскулаченных крестьян, полит заключённых. Это одна из самых больших региональных баз данных страны. Кроме того, опубликованы сотни статей , документов, фотографий, воспоминаний. Можно сказать, что создан уникальный корпус источников.
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10:10
19.02.2018
От Балтики до Арктики
Большая часть этнокультурного автопробега «От Балтики до Арктики», в котором принимают участие журналисты «Российской газеты» и БНК, пройдёт сквозь нашу республику. Стартует он в этот понедельник из Санкт-Петербурга. «Локомотивом» экипажа из 4 внедорожников будет победитель ралли-марафона «Шелковый путь» серии «Дакар» Антон Мельников. Кстати, он является уроженцем Усть-Цильмы. Журналисты-участники этакой экспедиции на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и жизненные истории из глубинки.
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18:53
16.02.2018
Самая современная школа
Самое современное учебное заведение Республики теперь находится в Эжве. Это школа номер 30. Ее не построили с нуля, а лишь реконструировали прежние помещения. Привели в порядок кровлю, канализацию, систему отопления. В классах теперь - развивающие игры, наборы для робототехники. Отдохнуть культурно можно в музыкальном кабинете. И здесь не устояли сыктывкарский мэр и министр образования.
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18:17
16.02.2018
Восстановление храма в Шошке
В рамках партийного проекта единороссов «Историческая память» в селе Шошка Сыктывдинского района будет продолжено восстановление храма Архангела Михаила, которому почти 200 лет. По словам настоятеля местного прихода, уже весной примутся за ремонт крыши и верхней части кладки летнего корпуса здания. Реконструкция началась ещё в 2015 ом. За это время на средства благотворителей полностью отремонтировали зимнюю часть. На второй этап средств не хватает.
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18:15
16.02.2018
Финансовая грамотность
20 сыктывкарских школьников побывали на первом уроке «Академии финансовой грамотности и развития молодежного инновационного предпринимательства». Пилотный проект реализуется в рамках программы развития опорного вуза. Обучение будет проводиться на площадке СГУ в формате встреч, семинаров и мастер-классов. Образовательная программа предусматривает, что ребята познакомятся с финансовым и бизнес-планированием. Школьники, а это учащиеся старших классов, научатся искать источники финансирования инновационных бизнес-идеи. Кроме того, изучат основы налоговой системы. Всего их ждет 10 занятий. Итогом станет проведение конкурса бизнес-проектов.
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18:11
16.02.2018
Дмитрий Алиев творит чудеса
В фигурном катании настоящие чудеса творит 18-летний уроженец Ухты Дмитрий Алиев. Он неплохо дебютировал, исполнив короткую программу под музыку Арама Хачатуряна к драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Подопечный мастера спорта России Евгения Рукавицына справился со всеми тремя прыжковыми элементами, включая каскад четверной лутц с отличным тройным тулупом, за которые немало плюсов от судей. Говоря простым языком, он самый сложный в арсенале мужчин-одиночников.
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18:07
16.02.2018
Юлия Белорукова - заслуженный мастер спорта России
Юлии Белоруковой присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России». Приказ об этом подписал Министр спорта России Павел Колобков. Бронзовая победа на Олимпиаде в Пхёнчхане стала для этого основанием. 13 февраля она бежала в спринте классическим стилем. В адресованной поздравительной телеграмме руководитель федерального ведомства поздравил сосногорскую лыжницу с дебютом, отметил её высокий уровень подготовки, а также пожелал дополнительных сил, которые бы стали импульсом к новым достижениям. Между тем уже завтра она бежит в эстафете. В перерыве между ответственными гонками она пообщалась с нашими коллегами из издания «Спорт-Экспресс».
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18:06
16.02.2018
Первенство России по боксу в Коми
В Сыктывкар прибыли члены просмотровой комиссии совета тренеров по боксу. Они примут участие в юниорском чемпионате России, который проходит на базе Спортшколы олимпийского резерва №2. Это Савина, 81. В составе почетной делегации, в том числе, Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев. Тогда он стал практически легендой, единственным из российских боксёров-мужчин, стойко дошёл до финала. Но в Коми боёв с его участием не будет. Задача – присмотреться к сильнейшим участникам для первенства Европы, Мира, а также грядущих Олимпийских игр в Токио.
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10:11
16.02.2018
Кандидат на убывание
Ещё один кандидат на убывание – депутат Госсовета из Воркуты Виктор Поляхов. Он написал заявление о сложении с себя полномочий регионального депутата. Хотя, надо сказать и без этого основания, ему всё-равно пришлось бы попрощаться с мандатом. Дело в том, что депутат и, по совместительству, главный врач Воркутинской больницы скорой помощи, признан виновным в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения. Вопрос уже включен в повестку сессии 28 февраля.
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10:09
16.02.2018
Новый глава Печорского района
Новым главой администрации Печорского района стала Наталья Паншина. Такое решение после завершения всех конкурсных процедурой вчера приняли местные депутаты. За бывшего Председателя социального комитета Госсовета Коми проголосовали 23 из 27 присутствовавших. Обязанности руководителя муниципалитета она исполняла с декабря прошлого года. Заметим, в конкурсе также участвовали сотрудница Печорского межрайонного отдела управления Россельхознадзора Светлана Василевич и бывший директор производственного отделения «Печорские электрические сети» Григорий Бусыгин. Предыдущий руководитель Печоры Андрей Соснора изначально тоже завился на конкурс, однако после решение Политсовета «Единой России» о поддержке Натальи Паншиной, отказался от гонки и вышел в отпуск.
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10:08
16.02.2018
Дринкман против США
За преступный сговор с целью взлома компьютеров и совершения мошенничества к 12 годам лишения свободы американским судом приговорен сыктывкарский хакер Владимир Дринкман. Суд проходил в штате Нью-Джерси.
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10:06
16.02.2018
Сотрудничество в инвестпроектах
Вчера в Сочи, на полях Российского инвестфорума, Глава Коми, Министр связи и массовых коммуникаций России и Президент «Ростелекома» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестпроектов. Одним из основных направлений работы станет реализация на территории Республики программы устранения «цифрового неравенства». Чтобы обеспечить равные возможности для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Общее количество населённых пунктов, в которые он придет – 123. Из них строительство линий связи необходимо в 60, а это порядка двух тысяч километров оптолиний. А ещё бесплатным Wi-Fi планируется охватить 26 сельских библиотек.
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10:03
16.02.2018
Этнокультурный автопробег в Коми
Большая часть этнокультурного автопробега «От Балтики до Арктики» пройдёт сквозь нашу республику. Стартует он в этот понедельник из Санкт-Петербурга. «Локомотивом» экипажа из 4 внедорожников станет победитель ралли-марафона «Шелковый путь» серии «Дакар» Антон Мельников. Кстати, он является уроженцем Усть-Цильмы. Журналисты-участники этакой экспедиции на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и жизненные истории из глубинки.
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18:13
15.02.2018
Спасти ребенка: Юлия Струц
Для Юлии Струц, участницы проекта «Спасти ребенка», о которой мы сообщали накануне, поступило уже 196 тысяч рублей. Эти средства для девочки, страдающей тяжёлым пороком сердца, благотворители перечислили посредством СМС, на счет фонда "Сила добра" и папы юной воркутинки. Деньги пойдут на срочную операцию ребёнка в федеральной калининградской клинике. Там Юлю ждут в начале марта.
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18:11
15.02.2018