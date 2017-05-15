День семьи

На сыктывкарской лыжной базе будет восстановлено заброшенное биатлонное стрельбище. Об этом заявлено на отчетно-выборной конференции регионального отделения всероссийского общества правоохранителей «Динамо». Открытое в январе 1980 года, тогда оно одновременно принимало у себя 24 спортсмена. В 90-е площадка пришла в негодность, неизвестными похищено оборудование и металлические опоры периметра. Но самое главное, земля оказалась на балансе мэрии Сыктывкара. В обществе «Динамо», а в него, заметим, входят представители основных силовых структур, последний факт считают незаконным и сейчас добиваются возврата объекта в оперативное управление через Росимущество. В будущем здесь они планируют проводить тренировки и соревнования по практической стрельбе, биатлону, спортингу и другим видам спорта.