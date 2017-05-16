«Детали дня». Диагноз спид: Как жить безопасно? 16 мая 2017

Уже через каких-то пару дней в корейском Пхенчхане стартует, пожалуй, главное событие в мировом спорте, по крайней мере, так считалось до этого времени, Зимняя Олимпиада. Мы – чужие на этом празднике жизни, но вовсе не по спортивному принципу, а просто потому что кое-кому так захотелось. Об этом и не только – в «Деталях дня».