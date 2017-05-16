Не особые, а особенные

Неспокойная борьба в Пхёнчхане
На Паралимпиаде в Пхёнчхане нашу республику, возможно, представит только Мария Иовлева. Она уже двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призер Паралимпиады в Ванкувере. Оговорочка – «возможно», потому что пока наша Маша лишь в предварительном списке, утвержденном МОК, официального же приглашения пока не было. В данный момент, не теряя надежды, Иовлева в ожидании окончательного решения оргкомитета Игр находится на сборах в Швейцарии.
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18:13
20.02.2018
20 лет работы историков в сжатом виде
Результаты 20-летней работы в сжатом виде - так охарактеризовал председатель фонда "Покаяние" Михаил Рогачёв выставку, которая открылась в национальном музее. Экспозиция под названием «Забвения не может быть …» - своеобразный отчёт о работе историков. Здесь представлены 12 томов мартиролога, письма-обращения с просьбой найти сведения о судьбах родных, отчеты о поисковых экспедициях и даже вещи из лагерей. Сегодня мало кто знает, что в самом фонде работают четыре человека. Зато в создании мартиролога принимает участие целая армия - это и учёные, сотрудники библиотек, музеев, архива, журналисты, учителя и школьники.
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18:11
20.02.2018
ЗАГС в этнопарке
Отрабатывать выездную практику регистрации браков сотрудники Сыктывдинского ЗАГСА будут на площадке Финно-угорского этнопарка. В год культуры соответствующее трехстороннее соглашение подписали региональные Минюст, Минкульт и флагман туристической отрасли региона. К тому же опыт проведения свадебных торжеств у этнопарка есть. Гуляли здесь и скромные банкеты и торжества стоимость свыше полутора миллионов рублей.
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18:08
20.02.2018
13 юнармейцев из Коми на всероссийском форуме
Юнармейцы отправились на Первый всероссийский молодежный патриотический форум. Из 2300 участников движения наш регион представят лишь 13 человек. Они прошли серьезный отбор – написали эссе и подтвердили свою активную жизненную позицию дипломами и грамотами.
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18:07
20.02.2018
Коми и "Лукойл" - стратегические партнеры
Коми для компании «ЛУКОЙЛ» остаётся стратегическим партнёром. Об этом в рамках подписания очередного Протокола к Соглашению о сотрудничестве заявил президент компании Вагит Алекперов. Церемония и рабочая встреча состоялись в Усинске. Здесь у нефтяников сосредоточены практически все элементы производства – от геологоразведки до розничной продажи топлива. Впервые с недавних пор принят на вооружение и новый вид бизнеса – выработка электроэнергии. Глава Коми, оценивая работу промышленников, отметил их социальную ориентированность, что его, мнению, логично – ведь жизнь большинства проживающих в городе связана с «ЛУКОЙЛом».
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18:07
20.02.2018
Урок мужества
Вице-премьер Правительства Коми Анатолий Князев в рамках приближающегося Дня защитника Отечества провёл урок мужества для школьников Сыктывкарского технологического лицея. За 40 минут он не только поведал про свою школьную и армейскую жизнь, но проверил знания и патриотический настрой современных школьников.
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18:07
20.02.2018
"Гажа-валяй" открыл Год Культуры в Коми
Национально-обрядовым праздником "Гажа валяй" официально стартовал Год культуры в Сысольском районе. Своеобразная Масленица каждый год собирает десятки мастеров и народных коллективов не только из Коми, но и других регионов. Вот и на этот раз в списке гостей - вятичи, удмурты, марийцы. В этом году праздник посвятили мужчинам. Видимо, поэтому традиционные гонки на снегоходах собрали рекордное количество участников.
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10:11
20.02.2018
Ринг чемпионов в Коми
«Представитель команды Коми Александр Гудзий по итогам юниорского первенства страны по боксу вошел в состав сборной России. Его итоговое место – пятое, а значит это основная обойма» - заявил журналистам руководитель региональной федерации Михаил Бауров сразу по завершению финальных боев. Триумфаторами сыктывкарского турнира можно смело назвать спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа – сразу трое представителей Югры оказались на выcшей ступени пьедестала.
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10:07
20.02.2018
Автопробег «От Балтики до Арктики» стартовал
Сегодня ровно в полдень, с выстрела на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга стартовал автопробег «От Балтики до Арктики». В нем принимают участие журналисты «Российской газеты» и БНК. Участники этакой экспедиции, как утверждают организаторы, на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и рассказать истории из глубинки. Самые яркие моменты фиксирует и на месте предаёт в прямой эфир известный в Коми шоумен Константин Басков. Вот как это было на старте.
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18:15
19.02.2018
Звездный статус республики
Гостиницы республики могут улучшить качество своего сервиса. Связано это с необходимостью проходить процедуру оценки и присвоения звезд. Что позволит не только изучить номерной фонд, но и простимулировать участников гостиничного бизнеса к развитию. В столице Коми изменениям в законе посвятили первый обучающий семинар для отельеров. Это почти 50 участников.
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18:14
19.02.2018
Восемь кандидатов приступили к борьбе
Кандидаты на пост президента на выборах начали агитацию в СМИ. Этот период завершится в ночь на 17 марта. А ранее центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты России и показала, как будет выглядеть бюллетень на выборах 18 марта. Восемь кандидатов приступили к борьбе за самый высокий в стране пост.
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18:13
19.02.2018
Возрождение "Динамо"
На сыктывкарской лыжной базе будет восстановлено заброшенное биатлонное стрельбище. Об этом заявлено на отчетно-выборной конференции регионального отделения всероссийского общества правоохранителей «Динамо». Открытое в январе 1980 года, тогда оно одновременно принимало у себя 24 спортсмена. В 90-е площадка пришла в негодность, неизвестными похищено оборудование и металлические опоры периметра. Но самое главное, земля оказалась на балансе мэрии Сыктывкара. В обществе «Динамо», а в него, заметим, входят представители основных силовых структур, последний факт считают незаконным и сейчас добиваются возврата объекта в оперативное управление через Росимущество. В будущем здесь они планируют проводить тренировки и соревнования по практической стрельбе, биатлону, спортингу и другим видам спорта.
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18:09
19.02.2018
Праздник транспортной полиции
Сотрудники транспортной полиции накануне отметили свой профессиональный праздник. Дата связана с появлением Декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», принятом без года сто лет назад. Изначально ведомство действительно охраняло только железные дороги, но цели корректировала жизнь. Например, решение ввести в фронт борьбы с терроризмом в воздухе принято после того, как 15 октября 1970 года 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко предотвратила угон самолёта. А водное подразделение появилось в преддверии Олимпиады-80 – для контроля за акваторией Москвы-реки. Сейчас в Коми порядка 400 транспортников.
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18:08
19.02.2018
Дмитрий Алиев седьмой
Не меньшие борцовские качества на южнокорейском льду проявил наш ухтинец Дмитрий Алиев. На пределе своих возможностей и с личным рекордом он откатал короткую программу, однако на произвольной потерялся. В самом начале едва не задел бортик, а после дважды упал. Причём, достаточно серьёзно. В итоге – седьмое место.
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18:07
19.02.2018
Юлия Белорукова получила еще одну бронзу
Глава Коми поздравил Юлию Белорукову с получением второй бронзы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Радостью от победы сосногорской лыжницы Сергей Гапликов поделился с пользователями Инстаграмма. Результат нашей женской сборной, достигнутый в эстафете 4х5 он назвал «блестящим». А в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном портале региона, губернатор поблагодарил тренерский состав, ЦИТАТА, «за возможность искренне переживать и радоваться выступлениям наших лыжниц».
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18:07
19.02.2018
Молочные реки Коми
Вице-премьер Анатолий Князев 16 февраля призвал руководителей сельского хозяйства стимулировать тех работников, от которых зависит качество молока. Но и терять темп прироста удоев тоже не стоит. Перспективы молочного животноводства обсудили на выездной коллегии Минсельхоза. Площадкой проведения стал Корткеросский район, и не случайно – сегодня именно этот муниципалитет диктует тренды в молочной моде.
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10:14
19.02.2018
Из Коми в Мекку
В Коми из паломнической поездки по святым местам ислама вернулся муфтий духовного управления мусульман Валиахмат Гаязов. В Саудовской Аравии он находился в составе Российской делегации. По личному приглашению Короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В программе поездки – кроме важных религиозных ритуалов – встречи на высшем уровне, где одним из главных заявлений стал призыв Короля - объединяться.
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10:13
19.02.2018
Летний отдых для детей республики
В нынешнюю летнюю кампанию для детей откроют двери 447 лагерей. Треть путевок распределят на море, еще столько же в среднюю полосу России и на территории республики.
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10:11
19.02.2018
Чтобы помнили
Коми входит в список немногих регионов, где работа по увековечиванию жертв политических репрессий ведётся на блестящем уровне - заявил 16 февраля на совещании фонда "Покаяние" и общественной редколлегии мартиролога Руководитель администрации Главы региона Михаил Порядин. За 20 лет организацией издано 12 томов, опубликованы данные на 140 тысяч раскулаченных крестьян, полит заключённых. Это одна из самых больших региональных баз данных страны. Кроме того, опубликованы сотни статей , документов, фотографий, воспоминаний. Можно сказать, что создан уникальный корпус источников.
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10:10
19.02.2018
От Балтики до Арктики
Большая часть этнокультурного автопробега «От Балтики до Арктики», в котором принимают участие журналисты «Российской газеты» и БНК, пройдёт сквозь нашу республику. Стартует он в этот понедельник из Санкт-Петербурга. «Локомотивом» экипажа из 4 внедорожников будет победитель ралли-марафона «Шелковый путь» серии «Дакар» Антон Мельников. Кстати, он является уроженцем Усть-Цильмы. Журналисты-участники этакой экспедиции на пути следования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и жизненные истории из глубинки.
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18:53
16.02.2018
Самая современная школа
Самое современное учебное заведение Республики теперь находится в Эжве. Это школа номер 30. Ее не построили с нуля, а лишь реконструировали прежние помещения. Привели в порядок кровлю, канализацию, систему отопления. В классах теперь - развивающие игры, наборы для робототехники. Отдохнуть культурно можно в музыкальном кабинете. И здесь не устояли сыктывкарский мэр и министр образования.
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18:17
16.02.2018
Восстановление храма в Шошке
В рамках партийного проекта единороссов «Историческая память» в селе Шошка Сыктывдинского района будет продолжено восстановление храма Архангела Михаила, которому почти 200 лет. По словам настоятеля местного прихода, уже весной примутся за ремонт крыши и верхней части кладки летнего корпуса здания. Реконструкция началась ещё в 2015 ом. За это время на средства благотворителей полностью отремонтировали зимнюю часть. На второй этап средств не хватает.
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18:15
16.02.2018
Финансовая грамотность
20 сыктывкарских школьников побывали на первом уроке «Академии финансовой грамотности и развития молодежного инновационного предпринимательства». Пилотный проект реализуется в рамках программы развития опорного вуза. Обучение будет проводиться на площадке СГУ в формате встреч, семинаров и мастер-классов. Образовательная программа предусматривает, что ребята познакомятся с финансовым и бизнес-планированием. Школьники, а это учащиеся старших классов, научатся искать источники финансирования инновационных бизнес-идеи. Кроме того, изучат основы налоговой системы. Всего их ждет 10 занятий. Итогом станет проведение конкурса бизнес-проектов.
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18:11
16.02.2018
Дмитрий Алиев творит чудеса
В фигурном катании настоящие чудеса творит 18-летний уроженец Ухты Дмитрий Алиев. Он неплохо дебютировал, исполнив короткую программу под музыку Арама Хачатуряна к драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Подопечный мастера спорта России Евгения Рукавицына справился со всеми тремя прыжковыми элементами, включая каскад четверной лутц с отличным тройным тулупом, за которые немало плюсов от судей. Говоря простым языком, он самый сложный в арсенале мужчин-одиночников.
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18:07
16.02.2018