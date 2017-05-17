«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017

Виктор Крисанов. Детали дня. Личный прием. 14. 02. 18
Почему плохо чистят дороги и тротуары от снега, когда будет действительно доступная среда и появится ли бесплатная круглогодичная переправа? На эти и другие вопросы жителей городского округа Вуктыл ответим в ближайшие полчаса. Это Детали дня. Личный прием.
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08.02.2018
Илья Семяшкин. Детали дня. Личный прием. 31. 01. 18.
Погорим о социальной защищенности жителей Коми, о ситуации на рынке труда региона, об исполнении программы «Доступная среда». Это детали дня. Личный прием.
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27.12.2017
Детали дня. Личный прием. 21 декабря 2017
Личный прием провел руководитель администрации МО ГО "Усинск" Станислав Хахалкин.
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12.10.2017
Детали дня. Личный прием. Лютоев Василий. 4 октября 2017
Личный прием провел Лютоев Василий Александрович,руководитель администрации МР "Усть-Вымский".
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05.10.2017
Детали дня. Личный прием. Вячеслав Ивочкин. 27 сентября 2017
Личный прием провел руководитель администрации МР "Княжпогостский" Вячеслав Ивочкин. Илья Зубов узнал ответы на все самые горячие вопросы Княжпогостского района: - Тепло и водоснабжение в Емве и районе - Переселение из поселков Седъюдор и Вожаёль - Объединение поселков - Автобусные городские маршруты - когда будет порядок? - Ремонт и благоустройство
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28.09.2017
Детали Дня. Личный прием. Валерий Козлов. 20 сентября 2017
20 сентября 2017. Личный прием провел мэр Сыктывкара Валерий Козлов. -Как решаются вопросы с теплоснабжением проблемных домов в Сыктывкаре по улицам Панева, Ручейная, Катаева? - Что происходит в Мичуринском парке? - Набережная кировского парка Ответы на эти и другие вопросы на "Личном приеме" с Эдуардом Бушуевым.
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