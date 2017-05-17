«Детали дня. Личный прием». Анатолий Князев. 17 мая 2017

Почему плохо чистят дороги и тротуары от снега, когда будет действительно доступная среда и появится ли бесплатная круглогодичная переправа? На эти и другие вопросы жителей городского округа Вуктыл ответим в ближайшие полчаса. Это Детали дня. Личный прием.