«Миян йöз». 17 мая 2017

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21:49
21.02.2018
Миян йöз. 19.02.18
В Пажгинской школе отметили 75 лет Победы в Сталинградской битве - сражении, которое изменило ход Великой Отечественной.
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21:38
19.02.2018
Миян йӧз. 14.02.18.
Передача о народном ансамбле "Радлун" из с. Помоздино Усть-Куломского района.
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14.02.2018
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