«Время новостей. Ухта». 17 мая 2017

Время новостей. Ухта 21.02.18.
- Женской сборной России по хоккею, в составе которой сразу два игрока «Арктик-Университета», не удалось взять бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане. - Лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Непряева стали девятыми в командном спринте Олимпиады. - К нам в редакцию обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают дошкольное учреждение на улице Сидорова - Ухтинка Евгения Ждан сняла на видео, как возле двух детскиих садов некие женщины подкармливают бродячих собак. - Молодёжь Ухты научили строить позитивное будущее.
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19:44
21.02.2018
Время новостей. Ухта. 20.02.18
- В Ухте будет благоустроена Набережная газовиков. Договор об этом подписали «Газпром трансгаз Ухта» и администрация города. - В Усинске Глава Коми Сергей Гапликов и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали очередной Протокол к Соглашению о сотрудничестве. - Лучшая детская медицинская сестра страны живёт и работает в Ухте. Это Виктория Борисова. - Эксперты из Сыктывкара помогут запустить ухтинцев в космос. - В Ухте прошёл муниципальный конкурс чтецов.
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19:34
20.02.2018
Время новостей. Ухта. 19.02.18.
- Глава Коми поздравил Юлию Белорукову с получением второй бронзы на Олимпийских играх в Пхёнчхане. - «Седьмое место – это как-то не по-русски. Мы всегда стремимся только наверх, и я туда стремлюсь. Будем дальше работать» - так своё выступление на Олимпиаде в свою очередь охарактеризовал фигурист Дмитрий Алиев в интервью газете «Советский спорт». - «Жемчужина севера» проводила зиму. Традиционные Масленичные гуляния развернулись в разных частях города. - И пока одни горожане отмечали Масленицу, другие захватывали города. Там же, в Детском парке, на спортивной площадке проходил республиканский турнир по киле.
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21:21
19.02.2018
Время новостей. Ухта 16.02.18.
- Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место после короткой программы на Олимпиаде. - Юлии Белоруковой присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России». - В городской мэрии прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по региональному государственному экологическому надзору. - Вопросы грамотной перепланировки и ремонта стали главными на очередной прямой линии в ухтинском филиале Общественной приёмной Главы Коми.
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19:36
16.02.2018
Время новостей. Ухта. 15.02.18.
- На территории стран бывших постсоветских республик отмечается день памяти воинов-интернационалистов. - На встрече с ветеранами мэр города Магомед Османов общается на равных. Объясняется это просто – он и сам когда-то прошёл эту жёсткую школу жизни, имя которой война. - Фигурист Дмитрий Алиев провел первую тренировку на олимпийском льду. - Хоккейный матч между женскими сборными России и Финляндии завершился со счётом 1:5 в пользу наших соперниц. - Ухту посетит лучший дебютант ралли "Дакар-2012" Антон Мельников.
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21:49
15.02.2018
Время новостей. Ухта. 14.02.18.
- В Ухте и пригороде активизировались лже-энергетики. - Второй этап рыбопитомника в Сосногорске запустят уже в мае. - Свою бронзу на Олимпиаде я посвятила любимому. Именно так прокомментировала по итогам спринта своё призовое место Юлия Белорукова. - Жемчужина Севера вновь стала местом притяжения всех спортивных танцоров Коми.
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20:32
14.02.2018
110
21:35
13.02.2018
Время новостей. Ухта. 12.02.18.
- В Коми завершился опрос по выбору площадок для благоустройства. В «Жемчужине севера» при этом пошли дальше, и прислушались ко мнению не только совершеннолетних жителей, но и самых юных горожан. - Стали известны первые результаты выступлений наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. - В Коми стартовал набор волонтеров на Чемпионат России по лыжным гонкам. - Собакотерапия, концерт под открытым небом и чаепитие – так в Ухте в минувшие выходные прошло дружелюбное мероприятие под названием «Соединение Сердец». - Ухтинцы массово вышли на Лыжню России.
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21:13
12.02.2018
Время новостей. Ухта. 09.02.18.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане официально открыты. -«Жемчужина севера» принимает у себя Чемпионат и Первенство Коми по лыжным гонкам. - По инициативе главы Коми в республике стартовал конкурс, который позволит оценить, насколько муниципалитеты зимой справляются с уборкой улиц, дворов и проездов. - В Коми завершается опрос по выбору площадок для благоустройства.
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20:46
09.02.2018
Время новостей. Ухта. 08.02.18.
- Переход на газомоторное топливо – как один из путей исправления экологической обстановки. - Отряд противопожарной службы из Ухтинского района вновь стал первым в Коми по итогам смотра-конкурса за 2017-ый год. - Ухта уже в 9-ый раз принимает республиканскую спартакиаду среди сотрудников аварийно-спасательных отрядов. - «Говорить об эпидемии в Ухте рано» - об этом в интервью нашему каналу заявил главный врач Ухтинской детской больницы. - Мини-футбольная «Ухта» проиграла «Сибиряку» в стартовом матче в рамках товарищеского турнира на призы «Тюмени».
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21:55
08.02.2018
Время новостей. Ухта. 07.02.18.
- В школах и детских садах республики будут усилены меры безопасности. - У жителей Ухты есть возможность трудоустроиться в будущий тепличный комплекс в соседнем Сосногорске. - Интерактивную лекцию в преддверии предстоящих выборов президента России провели для студентов Ухтинского государственного технического университета. - Жители села Усть-Ухта Сосногорского района просят сохранить конно-спортивный клуб "Фортуна". - В самом Сосногорске на «Лыжне России – 2018» соберут средства на лечение ребенка. - В Ухте «Лыжня России – 2018» уже стартовала. Первые участники – самые юные горожане, воспитанники 25 детских садов и 8 начальных школ, всего 748 малышей.
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21:44
07.02.2018
Время новостей. Ухта. 06.02.18.
- Руководители муниципалитетов должны взять на личный контроль уборку снега. - До финала первого этапа программы «Комфортная городская среда» остаётся совсем немного времени. - В Ухте заработала «Школа инженерных кадров». - Ухтинские танцоры – лучшие в стране. - Сосногорская «Парма» – это ребята 2005-2006 годов рождения – представит республику Коми в финале Всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба».
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21:31
06.02.2018
Время новостей. Ухта. 05 02.18.
- 75 лет исполнилось со дня победы в величайшей битве Второй мировой войны – Сталинградской. - 21 единица техники в день, ещё 20 – в ночь. «Спецавтодор» был готов к обильным снегопадам, а потому жуткая непогода, которая накрыла Ухту в выходные, в итоге не принесла горожанам и жителям района значительные неприятности. - В одном из детских садов Ухты специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительных кур и просроченную крупу. - Уже со следующего учебного года юные ухтинцы смогут перейти на пятидневный режим учёбы.
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21:51
05.02.2018
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20:01
02.02.2018
Время новостей. Ухта. 01.02.18
- Дома для переселенцев в посёлке Дальний оказались в центре внимания Игоря Шпектора. - На период проведения избирательной кампании в Коми усиливается охрана мест размещения избирательных комиссий, предвыборных штабов кандидатов, хранения избирательной документации и массового пребывания граждан. - В Коми официально стартовал этап приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. - Призёр Олимпийских игр, лыжница из Сосногорска Юлия Иванова частично оправдана спортивным арбитражным судом.
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19:44
01.02.2018
Время новостей. Ухта 31.01.18
- Отрасль сельского хозяйства региона в этом году ожидает настоящий бум инвестиций. - Компания ЛУКОЙЛ подвела итоги олимпиады по химии среди ухтинских одиннадцатиклассников. - А тем временем пожарные Ухты провели для школьников уроки безопасности. - В Ухте осудили живодёра, который до смерти застирал кота. Это дело стало резонансным и прогремело не только на всю республику, но и страну. - Каждый десятый водитель нарушает правила дорожного движения – таковы итоги массовой проверки автомобилистов, которую накануне провели госавтоинспекторы на 7 километре автодороги Ухта – п. Дальний. - Алсу Рахимова из «Арктик-Университета» может стать самой красивой хоккеисткой России.
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21:02
31.01.2018
Время новостей. Ухта. 30.01.18
- Ухта стала первым городом в Коми, где стартовала электронная запись в школу. - Тем временем в Ухте идёт бурное обсуждение другого образовательного вопроса – раздельного обучения мальчиков и девочек. - В районном совете ветеранов и совете по правам человека в Сосногорске прошли круглые столы по вопросам благоустройства общественных территорий. - В Ухте прошла первая в 2018-м году торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО. - Уроженка Ухты, певица Юлия Самойлова выступит в первой части второго полуфинала «Евровидения».
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21:04
30.01.2018
Время новостей. Ухта. 29.01.18
- Коми может стать площадкой Альтернативного турнира для лыжников, которые не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане. - О том, что испытывают сегодня спортсмены из Коми, которые не попали в заветный список и оказались в числе аутсайдеров, можно только догадываться. Так, ухтинец Станислав Волженцев к своей цели стремился в поте лица, каждый день выкладываясь по полной. - Власти Ухты призвали жителей посёлков Водный и Ярега активнее голосовать за свои территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». -«Атлас Ухты», 17 выпусков библиографических указателей, электронное издание о художниках города прошлого века. - Год культуры в Ухтинском районе открыла Ярега. - А тем временем в самой Ухте прошла громкая премьера музыкального проекта «Виктор Цой. Последний романтик». - В Ухте появился новый арт-объект – ярко-жёлтый робот, ростом выше человека. Ухтинский умелец и инженер-механик по образованию Алексей Гаврюшенко собрал трансформера в одиночку всего за четыре месяца.
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21:08
29.01.2018
Время новостей. Ухта 26.01.18
- Ухту на олимпийских играх представят сразу три спортсмена. - Среди всех муниципальных образований республики больше всего правоохранителям в подборе помещений для участковых помогает Ухта. - В Ухте подвели итоги первой недели голосования по выбору территорий, которые будут благоустроены в рамках программы «комфортная городская среда». -«Настало время авторской хореографии» - это призыв, который сопровождал студентов Ухтинского государственного технического университета прошедшем вечером.
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21:30
26.01.2018
Время новостей. Ухта. 25.01.18
- В Коми объявлено штормовое предупреждение. С 26 по 27 января территория республики попадёт под влияние активного атлантического циклона. - В Коми отказались от идеи создания авиаотрядов полиции. - Татьянин день, который отмечается 25 января, традиционно считается в России праздником студентов. - Детская образцовая хореографическая студия при народном ансамбле танца «Ёлочка» весь январь буквально живёт на сцене. - А каратисты из Ухты тем временем завоевали 11 медалей на Первенстве и Чемпионате Северо-Западного Федерального Округа.
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20:09
25.01.2018
Время новостей. Ухта. 24.01.18
- Печальные известия для Троицко-Печорского района. В аварии под Ухтой этим утром погиб тренер по лыжным гонкам Константин Губин. - Через два года республика полностью откажется от второй смены в школах. - Тем временем, в ухтинском филиале общественной приёмной Главы республики прошла прямая линия по вопросам профессионального обучения и дополнительного образования. - На сайте администрации Ухты стартовал онлайн-сбор предложений по программе «Комфортная городская среда». -27 января исполняется 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
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19:38
24.01.2018
Время новостей. Ухта. 23.01.18
- «Повышение качества жизни для населения – первоочередная задача в регионах» - об этом на встрече с Сергеем Гапликовым заявил недавно назначенный полпред Президента в Северо-западном округе Александр Беглов. -20 месяцев дано мэрии на разработку проекта и рекультивацию полигонов твёрдых бытовых отходов. - Мэрия Ухты подводит итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение территории. В данный момент идет онлайн голосование. - В ближайшую субботу в Усть-Куломе сойдутся две профессиональные мини-футбольные команды – «Ухта» и сыктывкарская «Новая генерация».
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23:29
23.01.2018
Время новостей. Ухта. 22.01.18
- Уроженец Ухты Дмитрий Алиев выступит на Олимпийский играх в Пхенчхане. В состав сборной фигурист попал по итогам Чемпионата Европы. - На поддержку творческой деятельности и оснащение государственных театров Коми Москва в этом году выделит больше средств, чем в 2017-м. - Философию в массы. Сложная, многогранная наука станет ближе благодаря созданию в Ухте дискуссионного клуба.
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22:15
22.01.2018
Время новостей. Ухта. 19.01.18
- В «Жемчужине Севера» удается поддерживать комфортные условия – так комментирует итоги недели на общегородской планёрке первый заместитель мэра Пётр Артемьев. - Дарья Буторина удостоилась внимания за победу во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее» и встретилась лично с Президентом страны. - Тем временем в соседнем Сосногорском районе идёт открытое интернет-голосование по выбору названия для будущего бассейна. - Вот уже 15 лет, в январе, Сосногорск становится центром духовной культуры для всей Коми.
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21:25
19.01.2018