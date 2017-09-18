День депутата

На строительной площадке школы в столичном микрорайоне Орбита побывали депутаты Госсовета. По новой информации объект сдадут не раньше следующего учебного года. Напомним, образовательное учреждение на 1200 мест должно было заработать ещё в конце прошлого года, но свои силы не рассчитал подрядчик.

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