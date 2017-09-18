Единый номер 112

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» переведена в круглосуточный режим работы и на постоянную основу. Как подчёркивается в Распоряжении, которое подписала первый вице-премьер Коми Лариса Максимова, 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 366 дней в году. В тестовом режиме единая система заработала в сентябре 2014 года, и с тех пор происходило постепенное подключение всех заинтересованных ведомств и муниципалитетов. Важный момент этого нововведения стала возможность автоматического определения местонахождения абонента.

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