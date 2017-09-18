Стало известно имя погибшего на нефтешахте в Ухтинской Яреге

Двум известным уроженкам Коми впервые удалось встретиться и познакомится лично. Произошло это в Подмосковье во время чествования участников Всероссийских соревнований по паралимпийским видам спорта. Двукратная паралимпийская чемпионка Мария Иовлева, которая совсем недавно вернулась из Пхёнчхана стала обладателем серебра в гонке на 10 километров. А певица Юлия Самойлова оказалась приглашена сюда для исполнения песни, с которой в мае она выступит в Португалии на «Евровидении». Судя по фотографиям девушки, оказались весьма рады случайной встрече. В Пересвете у них было немало времени, чтобы пообщаться и обсудить планы.