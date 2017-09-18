ПДД в массы

На базе сыктывкарской специальной школы-интерната №3 открыли первый в регионе специализированный автогородок. Комплект оборудования включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки общественного транспорта и посты ДПС, тематическую форму и многое другое.

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