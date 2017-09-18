ПДД в массы

Две звезды Коми в Подмосковье.
Двум известным уроженкам Коми впервые удалось встретиться и познакомится лично. Произошло это в Подмосковье во время чествования участников Всероссийских соревнований по паралимпийским видам спорта. Двукратная паралимпийская чемпионка Мария Иовлева, которая совсем недавно вернулась из Пхёнчхана стала обладателем серебра в гонке на 10 километров. А певица Юлия Самойлова оказалась приглашена сюда для исполнения песни, с которой в мае она выступит в Португалии на «Евровидении». Судя по фотографиям девушки, оказались весьма рады случайной встрече. В Пересвете у них было немало времени, чтобы пообщаться и обсудить планы.
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20:46
23.03.2018
Походная баня
Необычную походную баню изобрели жители райцентра Объячево. Установили компактное деревянное сооружение прямо в фургоне легкового автомобиля. Парные процедуры умельцы снимают на видео и выкладывают в сеть. Получается этакий "дневник банщика".
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20:45
23.03.2018
«МАТÖ» наращивает обороты.
Республика продолжает наращивать собственную продовольственную розничную торговую сеть. Восьмой по счету магазин «МАТÖ» открылся в центре столицы Коми. Здесь теперь доступна продукция местных сельхозпроизводителей от 54 поставщиков со всех уголков. От Воркуты до Прилузья. Продукция из оленины – от тушенки до хамона. Макаронные изделия нескольких видов из Койгородка, Печоры и Ухты. Брендом стал "Ыбский чай": с морошкой, кедром, зверобоем, мятой. На прилавках всегда будут свежие овощи. Тушки перепелов и яйца поставляет хозяйство из Корткероса. А вот, например, сушеные грибы привезены из Усть-Выми.
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20:44
23.03.2018
Праздник культуры Коми.
«Многие лета живи и процветай, наш любимый «Василей!». Юбилейный концерт под таким названием прошел в Государственном театре оперы и балета. В сборник лучших песен легендарного конкурса современной коми песни вошли 25 композиций. Те, что за 25 лет полюбились и не раз исполнялись жителями региона.
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20:44
23.03.2018
Опасное агроявление.
Синоптики предупредили об опасном агроявлении, которое касается не только сельскохозпредприятий, но и дачников. Чеснок, тюльпаны, лук и прочие культуры, которые высаживаются осенью, могут погибнуть из-за слабого промерзания почвы и высокого снежного покрова. Сейчас происходит так называемое «выпревание» растений прямо под снегом.
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20:44
23.03.2018
Объячевский молокозавод закрылся.
Объячевский молокозавод, который когда-то был призван составить альтернативу кировской молочке закрылся из-за дефицита горячей воды. Это обнаружили санитарные врачи и через суд наложили ограничения. Дело в том, что пар нужен в таком деле для моечных работ, в частности обработки оборотной тары. И если пара нет – это уже аварийная ситуация. Пока совершенно новое производство не сможет работать 90 суток, а значит, райцентр снова захлестнёт молочка из соседнего региона. Ей и сейчас в немалой степени захвачены прилавки местных магазинов.
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20:44
23.03.2018
Проблемы школы искусств.
Развитие детских школ искусств – стало темой Окружного совещания, которое стало частью Форума. Здесь Первый замминистра культуры России доложил представителям регионов, что именно делается на федеральном уровне для решения общих проблем – нехватки кадров, изношенности технической базы и многолетней недофинансированности школ искусств.
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20:44
23.03.2018
Новые лица.
Сергей Гапликов пожелал новым руководителям комитетов Госсовета плодотворной работы. Кадровые вопросы депутаты урегулировали накануне. Перемены были связанные с непредвиденными обстоятельствами. В декабре прошлого года после продолжительной болезни не стало председателя Комитета по местному самоуправлению Нины Нестеровой. Её кресло занял Геннадий Горбачёв.
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20:44
23.03.2018
Республика вернула доверие избирателей
Республика вернула доверие избирателей, жителей региона – что наглядно демонстрирует явка на президентских выборах 18 марта. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил сегодня руководитель администрации Главы Коми Михаил Порядин.
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10:34
23.03.2018
Доходы Коми выросли на 2 миллиарда
Парламентарии Коми вчера утвердили поправки в региональную казну. Доходы на этот год выросли на 2 миллиарда. Дополнительные суммы выделят на лекарственное обеспечение льготников, повышение зарплат бюджетникам, на расселение из аварийного жилья. Один из спорных документов – антиалкогольный закон. Его пришлось привести в соответствие с федеральным.. Также Госсовет решил свои кадровые вопросы – депутатом стал гендиректор «Комиавиатранса» Александр Пономарев. Сергей Артеев, как и ожидалось, возглавил Комитет по социальной политике, а Геннадий Горбачев – Комитет по законодательству и местному самоуправлению.
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10:32
23.03.2018
Северный культурный форум
Повышение доступности культуры в регионах – посыл Владимира Путина, озвученный в Послании Федеральному собранию, стал основным сегодня на открытии Северного культурного форума, который стартовал в Сыктывкаре. Он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации государственной культурной политики на территории всего Европейского Севера. Первый заместитель министра культуры страны Владимир Аристархов, который прибыл в качестве почётного гостя отметил: в Коми отрасль развивается динамично, в 17-м году мы вошли в 10-ку лучших по стране, в том числе благодаря особому вниманию властей региона
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10:31
23.03.2018
Весна, приходи!
Потепления вплоть до конца первого весеннего месяца жители Коми могут не ждать, этими новостями сегодня нас огорчили синоптики. Температура воздуха на всей территории, увы, отстает от обычных своих значений в среднем на 6-8 градусов.
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17:56
22.03.2018
Юлия Белорукова на Родине
Больше пяти часов проехали супруги Ветровы из Сосногорска, чтобы лично этой ночью встретить свою бывшую воспитанницу Юлию Белорукову. Торжественная встреча в сыктывкарском аэропорту для обладательницы двух бронзовых олимпийских медалей стала настоящим сюрпризом. Самолёт из Москвы приземлил в Сыктывкаре после полуночи, впрочем, это не остановило её поклонников придти, чтобы также поприветствовать новую звёздочку Пхёнчхана.
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17:55
22.03.2018
В ожидании паводка
Коми снова оказалась в списке регионов, где этой весной ожидается подтопление населенных пунктов. Такой прогноз публикует Центр «Антистихия». Напомним, в прошлом году больше всего нареканий в плане работы с населением от МЧС получила мэрия Усинска. Там должным образом не оповестили население о высоком уровне воды и возможных последствиях. Причем, усинцы писали жалобы на бездействие местной власти не только в республиканские ведомства, но даже Президенту России.
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17:52
22.03.2018
150 миллионов из бюджета Коми аптекам
Субсидия в размере 150 миллионов рублей из регионального бюджета помогла государственным аптекам избежать банкротства. Деньги пошли на погашение долгов перед поставщиками лекарств, на оплату налогов и коммунальных платежей. А потому уже сегодня предприятие строит планы на будущее.
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17:51
22.03.2018
Волонтерские центры в муниципалитетах
Нагрудный знак «Доброволец Республики Коми» будет вручаться за популяризацию этого движения в молодежной среде. Об этом на заседании Коллегии Министерства образования заявила вице-премьер Наталья Михальченкова. Решение приурочено к Году волонтёра, объявленному в этом году по всей стране. Волонтерские центры должны появиться в каждом муниципалитете. Откроется и региональный ресурсный центр по обучению добровольцев по поиску пропавших людей. Еще одно важное направление работы – развитие доступного дополнительного образования для детей. Примером новой современной формы стал технопарк «Кванториум», открывшийся в Сыктывкаре в октябре прошлого года.
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17:51
22.03.2018
Новое месторождение газа в Интинском районе
В Интинском районе открыто новое месторождение газа. Прирост его запасов оценивается в 10 миллиардов кубометров. Об этом сообщили в Тимано-Печорской газовой компании, которая производит разведработы. Первые предпосылки, указывающие на залежи, были выявлены ещё в 90-е, в 10-м году заложена и пробурена поисково-оценочная скважина, которая дала результат лишь в прошлом году.
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17:51
22.03.2018
Операция "трасса"
В Коми по линии ГИБДД стартовала операция "Трасса". Она направлена на профилактику происшествий и нарушений правил дорожного движения на пригородных участках. Несмотря на общий тренд по снижению аварийности, уровень смертности во время ДТП, которые произошли вне населенных пунктов, по-прежнему остаётся высоким. Рост отмечается и по транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками.
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17:51
22.03.2018
Дорожная ситуация в Коми
«За внеплановый ремонт дворовых территорий и проезжих частей после укладки нового дорожного полотна будет установлена персональная ответственность. Кроме того главы муниципалитетов должны взять на личный контроль состояние пешеходных переходов и обочин дорог», – об этом Сергей Гапликов сегодня заявил на республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. По словам Главы, наезды на пешеходов в районе так называемых «зебр» продолжаются, в основном, травмы получают дети и подростки. Освещенность, разметка, знаки – на эти позиции чиновники должны обращать внимание в первую очередь.
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13:03
22.03.2018
Комплексная кадастровая оценка в Коми
С этого года в Коми впервые начнутся масштабные комплексные кадастровые работы. Регион вошел в ТОП-15 субъектов России, которые оказались в федеральной целевой программе. Инвентаризация коснется земельных участков, территорий с гаражами, объектов капитального строительства, то есть всех жилых и незавершенных зданий. Которые до этого времени не были поставлены на учет либо данные по ним устарели. В программу попали Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский и Печорский районы.
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13:01
22.03.2018
Выборы: как это было
В Коми подвели окончательные итоги президентских выборов. Сегодня эти сведения будут доставлены в Москву для внесения в общий протокол о результатах по всей стране.
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13:00
22.03.2018
Мы - наследники победы
В республике стартовал традиционный марафон «Мы - наследники Великой Победы». Об этом объявлено на встрече Сергея Гапликова с лидером ветеранского движения Людмилой Жуковой. УКчастникои благотворительной акции.
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12:58
22.03.2018
«Асъя кыа» в Кремле
Ансамбль Коми «Асъя кыа» снова выступил в Государственном Кремлёвском дворце. 18 марта на главной сцене страны прошел Второй Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». Он собрал ведущие коллективы из разных регионов. Яркий и незабываемый номер с коми национальными инструментами коллектива из Коми удачно вписался в единое полотно выступлений всех участников фестиваля.
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17:49
21.03.2018
В погоне за молодостью
Один из ведущих мировых экспертов по борьбе со старением, а по совместительству еще и наш земляк Алексей Москалев выпустил сборник практических рекомендаций по борьбе со старением. «Как начать новую жизнь для продления молодости» – такое обещающее название носит работа. В ней собраны советы, которые, по мнению ученого, смогут стать настоящими «молодильными яблоками». Впрочем, самые главные постулаты просты – это правильный сон по расписанию, физические и умственные нагрузки, свежий воздух, избегание инфекционных заболеваний и, конечно, продуманное питание. Продлевает жизнь, по мнению ученого, к примеру, оливковое масло.
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17:48
21.03.2018