"Летали, знаем!"

Эксперты о вертолетной площадке в Шудаяге. Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi