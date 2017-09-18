«КРиК. Криминал и комментарии». Гонки с трактористом

Это видео прислал нам автолюбитель из села Летка Прилузского района Валерий Плехов. Мужчина чуть не стал жертвой автохама-тракториста.

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