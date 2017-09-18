«КРиК. Криминал и комментарии». Друг вокруг

Два года лишения свободы грозит 32-летнему жителю Эжвы за распространение сведений о частной жизни данных в социальных сетях. Потерпевшим оказался 28-летний мужчина, решивший через сайт знакомств найти себе спутницу жизни. Просмотрев фотографии девушек, он написал своей избраннице. Та ответила. Завязалась переписка. В какой-то момент претендент на руку и сердце прислал возлюбленной свои интимные фотографии – по её просьбе. Однако вскоре у него начались проблемы на работе.

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