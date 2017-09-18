«КРиК. Криминал и комментарии». Случай на охоте

Усть-Куломский суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего полицейского Андрея Липина. 35-летнего мужчину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему приятелю охотнику. Как потом установили следователи – по неосторожности.

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