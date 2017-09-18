Снизилось количество аварий на Воркутинской ТЭЦ-2

Количество аварий на Воркутинской ТЭЦ-2 за 7 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 46 до 10.

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