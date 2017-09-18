Алексей Поздеев будет оштрафован на 20 тысяч рублей

Руководитель Администрации Усть-Цилемского района Алексей Поздеев будет оштрафован на 20 тысяч рублей. Он нарушил законодательство о контрактной системе, безосновательно изменив сроки исполнения обязательств по строительству детского сада на 120 мест в райцентре.

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