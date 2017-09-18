Встреча поколений за шахматной доской.

На базе Тентюковского дома-интерната прошел турнир под названием «Мы нужны друг другу». Его участники – с одной стороны, дети-сироты, с другой – постояльцы дома престарелых.

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