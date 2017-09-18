«КРиК. Криминал и комментарии». Поджег сестру

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КРиК. Криминал и комментарии. 11 декабря 2017
-Прибыльная стройка. Двух руководителей крупных строительных компаний обвиняют в мошенничестве на республиканских проектах. - Дорожная война. С начала декабря в Коми под колеса автомобилей попали уже 12 человек. - Переехала в больницу. Жительница Ижемского района скрывалась от мужа- тирана в лечебном учреждении. - Школьный хакер. Подросток из Дутово взломал электронный журнал, чтобы улучшить свою успеваемость.
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"КРиК. Криминал и комментарии." 13 ноября 2017.
-Оправдана на половину. Громкий финал резонансного дела. -Искатели наркокладов. Студенческая подработка криминального трио. -Вехи истории. Милицейские раритеты из домашнего музея.
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"КРиК. Криминал и комментарии". 3 ноября 2017.
-Роковой поворот. Жуткая трагедия на федеральной трассе. -Участок под автосервис. Земельная взятка от сосногорского мэра. -На страже сына. Встал грудью против автоинспекторов. -Премии на ремонт. Двойная бухгалтерия в сельской больнице.
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03.11.2017