«КРиК. Криминал и комментарии». Поджег сестру

С помощью огня хотел раз и навсегда разрешить пресловутый жилищный вопрос 40 летний житель Емвы Алексей Козлов. В конце января он подпалил родительский дом, крышу которого никак не хотел делить со сводной сестрой. На пожаре женщина погибла. Родственник ответил перед судом за ее убийство. Подписывайся и будь в курсе событий в Республике Коми / Подписаться / Телеканал Юрган: http://юрган.рф Юрган Вконтакте: https://vk.com/yurgankomi __ Ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/YurganKomi