Арктическая зона

Для полномасштабного развития каждой из восьми опорных зон российской Арктики требуются уникальные, "якорные" проекты. Для Воркуты у нас такой уже есть.

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