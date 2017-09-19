«Детали дня». 18 сентября 2017

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10:06
20.12.2017
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10:00
19.12.2017
Детали дня. 14 декабря 2017
Ученые Сыктывкарского университета создали центр активного долголетия. О том, как продлить жизненную активность и о людях, которые уже это делают весьма успешно, мы и поговорим в программе «Детали дня».
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10:19
15.12.2017
Детали дня. 12 декабря 2017
В течение этого года ставка по ипотечным кредитам в России опустилась ниже, как говорят аналитики, психологического барьера в 10 процентов. Эксперты утверждают, что брать квартиру в ипотеку сейчас на самом деле выгодно. Однако любому заемщику стоит правильно оценить свои силы, внимательно изучить предложения банков и серьезно подойти к выбору застройщика, если речь идет о новых домах. Что происходит на рынке ипотеки, обсудим в программе Детали дня.
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21:57
13.12.2017
Детали дня. 11 декабря 2017
ТЕМА: Трезвая республика: как боремся с пьянством? Гости программы: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Республики Коми Светлана Свиридова и секретарь исполкома "Коми войтыр"Алексей Рассыхаев.
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16:59
12.12.2017
Детали дня. 7 декабря 2017
580 часов осталось до наступления Нового 2018 года. И жители республики, как и всей России, активно готовятся, пожалуй, к самому ожидаемому празднику. Декабрь - как финишная прямая года - несет приятные хлопоты: многое надо завершить и еще больше успеть. Какие сюрпризы готовят города и районы Коми в преддверии волшебного праздника? Об этом в "Деталях дня".
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16:30
08.12.2017
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06.12.2017
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05.12.2017
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12:49
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12:34
24.11.2017
Детали дня. 22 ноября 2017.
С приходом поздней осени все актуальнее становится вопрос безопасности на дорогах. Особенно если это касается безопасности наших детей. О том, как снизить детский травматизм на дорогах мы поговорим в "Деталях дня".
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10:24
23.11.2017
Детали дня. 21 ноября 2017.
Основная тема выпуска "Деталей дня": национальный конкурс "Универвидение -2017". Чем сыктывкарский проект "Универвидение" привлек федеральных экспертов, мы узнали у Светланы Смирновой. Светлана - солистка группы «Балаган Лимитед», основатель студии «Успех», автор многих песен и наставник конкурсантов Универвидения.
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15:51
22.11.2017
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09:09
21.11.2017
"Детали дня." 14 ноября 2017.
Тема выпуска: Театральный олимп: кто на вершине? В гостях программы: -Михаил Матвеев, директор театра драмы имени Виктора Савина.
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13:27
15.11.2017
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14.11.2017
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10:10
10.11.2017
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10:18
03.11.2017
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10:40
01.11.2017
"Детали дня". 30 октября 2017. Авария в Сыктывдинском районе с участием школьного автобуса.
Страшная авария с участием школьного автобуса произошла в пятницу в Сыктывдинском районе. Сегодня в Деталях дня мы обсудим, как в нашей республике соблюдаются требования безопасности при перевозке детей? Насколько часто водители школьных автобусов нарушают правила дорожного движения? И насколько должностные лица на местах ответственно подходят к детским перевозкам?
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10:20
31.10.2017
«Детали дня». 26 октября 2017. Переселение из аварийного жилья в Коми.
В этом выпуске "Деталей дня" мы говорили на тему, которая определяет успешность и уровень комфорта жизни наших граждан на, самом что ни на есть, федеральном уровне. Будем говорить о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Даже подведем определенные итоги этого протяженного во времени процесса.
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15:24
27.10.2017
«Детали дня». Нашествие хищников: как защитить людей? 24 октября 2017
В течение октября жители республики все чаще стали сообщать о вылазках волков и медведей в населенные пункты. Кто защитит людей от голодных хищников? Каким образом регулируется численность диких зверей? Как стимулировать охотников? Обсудили в программе "Детали дня".
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22:25
25.10.2017
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10:00
20.10.2017
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10:41
18.10.2017