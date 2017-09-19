Миян Йо3. 18 сентября 2017

Анжелика Геннадиевна Елфимовна - талантливый коми писатель.

Лауреат республиканского литературного конкурса «Эзысь борд» в номинации «Поэзия» (2010), в номинации «Перевод» (2013), в номинации «Публицистика» (2014).

Лауреат Всероссийского конкурса «Золотое перо» (2012).

Лауреат литературной премии Программы родственных народов Эстонии (2014).

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