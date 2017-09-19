Новый формат сельских домов культуры

Новые сельские дома культуры в республике отныне будут строить по определенной модели: сочетать под одной крышей множество элементов от спортивных секций до ФАПов – сообщил Глава Коми. Первый такой клуб открылся накануне в селе Усть-Нем Усть-Куломского района. Новое здание заменило два ветхих строения - библиотеки и дома культуры, построенного еще в середине прошлого века.

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