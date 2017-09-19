Что делать, если близкий ВИЧ-инфицирован?

Специализированная помощь доступна всем пациентам. Узнав о ВИЧ , человек испытывает огромный стресс. Схожий с потерей близкого человека или когда его подвергают насилию. С такими переживаниями и сильными эмоциями может справиться не каждый. Поэтому людям с ВИЧ необходима поддержка. По словам психологов, человека нужно принимать таким, какой он есть и, главное, быть рядом.

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