Правоохранители Коми отблагодарили экспертов исследовавших останки времен ГУЛАГа

Человеческие останки в Ухте, найденные в наше время, отнесли к временам репрессий и культурному наследию страны.

Начальник городского следственного подразделения СУ СКР региона Сергей Гнускин попросил руководство Ухтинского вуза отблагодарить представителей кафедры экологии, землеустройства и природопользования.

Старший преподаватель Наталья Мачулина и профессор Галина Осадчая проявили невероятное мастерство своего дела и высокие научные знания в исследованиях человеческих останков.

Напомним, весной этого года в Ухте рабочие во время раскопок, которые проводил экскаватор, заметили останки. Для проведения экспертизы понадобились данные о составе, типе и физико-химических показателях почвы с места захоронения.

При содействии экспертов следователи в короткие сроки договорились о лабораторных анализах, при использовании спецсредств по определенной методике было осмотрено место происшествия. Н. Мучулаева взяла образцы грунта, проконсультировала следователей.

В итоге проверка показала, что останки принадлежат людям, репрессированным в 1930-х годах, а захоронение относится к объектам культурного наследия.

Источник: sm-news.ru