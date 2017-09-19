СТОП ВИЧ/СПИД

Рыбные реки.
В Коми почти в пять раз увеличили темпы искусственного воспроизводства рыбы. Если за прошлый год выпущено чуть больше миллиона молоди сига и хариуса, в этом уже пять миллионов. Проблемы и перспективы развития рыбного хозяйства в Республике обсудили сегодня на расширенном совещание в региональном Минсельхозе. А вот с выловом ситуация хуже. Объёмы браконьерства официально даже оценить нельзя. Легально рыбным промыслом в регионе занимаются 2 кооператива – в Сыктывкаре и на Удоре, есть частники в Усть-Цильме, Ижме, Усть-Куломе, на Сысоле и в Корткеросе.
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23:32
22.12.2017
Контроль перевозок.
Об организации регулярных автомобильных перевозок говорили сегодня на республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. Тарифная политика на маршрутах сегодня сдержанная, и только нелегалы - главная головная боль властей всех уровней. Так называемые «бомбилы» и водители автобусов «на заказ» разрушают выстроенную тарифную сетку. Нет пока понимания и кто должен оплачивать сам маршрут.
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23:31
22.12.2017
Главная ёлка.
300 школьников до 12 лет сегодня съехались на Елку Главы Коми. Детей ждали творческие площадки, игры у елки, спектакль «Снежная королева», поздравление Деда Мороза, снегурочки и, конечно, лично губернатора. Неожиданно для всех на Елке появился даже экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
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22:45
22.12.2017
Дебют футгольфа.
Настоящий сюрприз Николай Валуев в рамках своего визита в Коми приготовил и для любителей футбола – привез новый вид спорта – футгольф. Эту забаву придумали в Южной Америке ветераны, но только у нас она приобрела зимний оттенок.
48
22:45
22.12.2017
Театр оперы и балета приглашает на новогоднюю премьеру
Театр оперы и балета приглашает на новогоднюю премьеру «Свистопляска в Тридевятом царстве». Это современный мюзикл известного в России композитора и аранжировщика Егора Шашина. Либретто приключенческой истории написал драматург Евгений Муравьев. В нашем театре оригинальный сюжет ставит режиссер Евгений Недокушев.
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20:10
22.12.2017
Вечер памяти Алексея Моисеенко
В Сыктывкаре представили новую пластинку Алексея Моисеенко и книгу, над которой он работал последние 15 лет. Презентация прошла на вечере памяти народного артиста, который был посвящен 70-летию уникального тенора.
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18:03
22.12.2017
Пострадавшие на производстве жители Коми получили новенькие авто
Пострадавшие на производстве жители Коми сегодня получили новенькие авто от Фонда социального страхования. Как указано на сайте ведомства, это восемь Лад гранта. Согласно закону, раз в пять лет, фонд должен менять автомобили на новые. Пострадавший может и сам приобрести технику. В таком случае страховщики возместят ему стоимость транспортного средства. Получение специально видоизмененного авто, по мнению экспертов, дает возможность людям с инвалидностью вернуться в социум и к работе, а иногда даже получить новые профессиональные навыки. Обеспечение спецавтотранспортом - это одно из направлений фонда соцстраха. В этом году на эти цели направлено более 127 миллионов рублей.
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18:03
22.12.2017
Потери...
Процедура прощания с Ниной Нестеровой начнётся в воскресенье, 24 декабря. Отпевание будет проходить с 8 вечера до 8 утра следующего дня в Свято-Казанском Храме Сыктывкара. Это местечко Кочпон. Гражданская панихида назначена на понедельник, 25 декабря в Коми республиканской филармонии с 11 часов. После для желающих планируется организовать выезд на автобусах на кладбище села Корткерос, где состоится погребение.
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17:58
22.12.2017
90 лет Николаю Рочеву
Глава Коми вручил от имени Президента России поздравительный адрес участнику Великой Отечественной войны Николаю Рочеву. Ему исполнилось 90. Почётный ветеран в 1944м был призван в ряды Красной Армии, а через год стал участником советско-японской войны.
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17:55
22.12.2017
В Инте появилась новая охраняемая природная территория
Заказник «Чернореченский» будет радовать местных жителей чистыми грибами и ягодами два десятка лет.
31
13:43
22.12.2017
Новогодний Турнир на кубок Главы Республики по футгольфу
22 декабря в Сыктывкаре стартует Новогодний Турнир на кубок Главы Республики по футгольфу. Соревнования пройдут на республиканском стадионе. Специальным гостем станет именитый боксёр, зам. председателя комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Сразу после этого мастер - класс по футгольфу проведёт бронзолвый призёр чемпионата России, футболист клуба "Зенит" Дмитрий Акимов.
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10:42
22.12.2017
Памяти Алексея Моисеенко
21 декабря на сцене республиканской филармонии проходит вечер памяти Алексея Моисеенко "Мои кумиры". Известному в Коми тенору сегодня исполнилось бы 70 лет. В феврале этого года его не стало.
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10:40
22.12.2017
Човскому мосту быть
Вторую очередь човского моста в столице Коми сдадут в октябре 2018-го. 21 декабря подрядчик и сыктывкарские чиновники сверили графики работ. Старые конструкции снесли, установили первую береговую опору. Низкие температуры на ходе строительства не отразятся, заверили дорожники. Актированные дни объявят только, если столбик термометра приблизится к 30 градусам ниже нуля.
32
10:38
22.12.2017
Декабрьская сессия
Впредь собрать референдум в регионе станет сложнее. 21 декабря депутаты Госсовета Коми внесли правки в закон о выборах и референдумах. Основным изменением стало увеличение активистов инициативной группы, которая выступит с такой идей. И не важно на каком уровне - республиканском или городском. Всего в повестке сегодняшней сессии было 12 вопросов. Парламентарии лишили мандата Игоря Терентьева, внесли последние правки в республиканский бюджет, закрепили границы между Коми и Свердловской областью, а в конце традиционно дали слово представителям непарламентских политических партий.
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10:36
22.12.2017
Кубок главы по игре "Ворошиловский стрелок"
Молодежь поучаствовала сразилась в интеллектуальной битве с представителями исполнительной власти Коми. В Сыктывкаре 8 команд боролись за кубок Главы республики по игре «Ворошиловский стрелок». Это интеллектуальное шоу для нашего региона еще в новинку.
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23:05
21.12.2017
Он-лайн кассы для предпринимателей
Предприниматели должны перейти на онлайн - кассы до июля 2019. Напомним, в России с февраля этого года в законопроект, регулирующий применение контрольно-кассовой техники, были внесены существенные изменения. Все поступления наличной выручки отныне должны фиксироваться при помощи новых касс. Это значит, данные будут моментально, в режиме онлайн, поступать в налоговую.
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23:05
21.12.2017
Быть начеку в Новый год
В новогодние праздники экстренные службы Республики перейдут на усиленный режим работы. Такую задачу перед ними поставил Глава Коми. Сергей Гапликов поручил уделить особое внимание социальным объектам и домам престарелых, в которых находятся беспомощные люди. "Нельзя терять бдительность, надо быть готовым в любой момент прийти на помощь людям», - подчеркнул руководитель региона.
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23:05
21.12.2017
Итоги "Городской среды"
Единороссы Сыктывкара на заседании дискуссионного клуба подвели итоги реализации нового национального проекта «Городская среда». Участие в нем приняли пять муниципалитетов: Сыктывкар как столица республики, Воркута, Инта, Жешарт и Емва - как монотерритории. Всего из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных мест регион получил 131 миллион рублей. Говоря о недостатках реализации проекта, собравшиеся назвали сжатые сроки подачи заявок и недостаток информации.
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23:05
21.12.2017
Сыктывкарец стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе
Сыктывкарец Матвей Лисица стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе в Грозном. Соперникам нашего атлета стали представители команд Краснодара, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетия, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Несмотря на такую серьёзную конкуренцию, наш спортсмен показал более, чем уверенную борьбу. Провёл 4 удачных схватки, в последней финальной в весовой категории до 50 килограммов взял вверх над дагестанцем Тамерланом Ахмадовым. Правда, с этого года Матвей Лисица выступает в двойном зачёте - очки идут и сборной Коми и сборной Санкт–Петербурга.
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23:05
21.12.2017
Не стало Нины Нестеровой
С минуты молчания началась последняя в этом году сессия госсовета республики. Глава Коми выразил соболезнования родным и близким Нины Нестеровой. Депутата Госсовета, видного общественного деятеля не стало сегодня ночью. По словам Сергея Гапликова, главная черта, которая отличала Нину Нестерову, это преданность своей республике и своим избирателям.
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23:05
21.12.2017
Группировка в Коми похитила нефти на 290 млн руб
Из трубопровода исчезли 13 тыс. тонн черного золота стоимостью более 290 млн рублей.
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17:10
21.12.2017
В Княжпогостской больнице появится новый аппарат УЗИ
В следующем году в Княжпогостской центральной районной больнице появится новый аппарат УЗИ. Об этом заявил Глава Коми во время встречи с жителями муниципалитета. Об изношенном парке диагностического оборудования руководителю региона рассказала заместитель главного врача лечебного учреждения Светлана Лопатина.
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10:38
21.12.2017
Республика Коми первая по Северо-Западу
Республика Коми стала первой в организации гражданской обороны на Северо-Западе страны. Отличились не только муниципалитеты, но и частные предприятия» - заявил сегодня на общем сборе руководящего состава Коми республиканской подсистемы РСЧС главный спасатель Коми Александр Князев. Во многих районах созданы добровольческие пожарные дружины - за ними уже закреплены 236 населенных пунктов. Причем очень часто добровольцы - основная сила при тушении лесных пожаров и в границах поселений.
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10:37
21.12.2017
Новогоднее предложение от Сбербанка
Предновогодняя пора – это время покупать подарки, исполнять мечты и радовать своих близких. Именно поэтому Сбербанк разработал специальное предложение по потребительским кредитам, а также беспрецедентно снизил ставки по ипотеке.
76
10:35
21.12.2017