СТОП ВИЧ/СПИД

Что делать, если близкий ВИЧ инфицирован? Как помочь и поддержать такого человека. По словам медиков, такой диагноз всегда удар для человека.

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