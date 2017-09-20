Коми на втором месте в номинации «Российский экологический отдых»

Сейчас Коми на втором месте в номинации «Российский экологический отдых» - пятая часть голосов за нас. За лидера голосования – Хакассию – треть респондентов.

Проголосовать можно здесь: Голосование за лучшие туристические направления 2017 года

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