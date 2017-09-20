В условиях бума

Побывал Глава и в райцентре Усть-Кулом. Там он посетил детский сад, который в этом году обзавелся новым корпусом. В связи с острой нехваткой мест власти района приняли решение переоборудовать под младшие группы здание лыжной базы. На это муниципалитет потратил около 2 миллионов рублей. Сейчас в реконструированном здании открыты две группы на 40 мест для самых маленьких воспитанников.

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