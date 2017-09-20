Судьба маршрута

В Сосногорском районе состоялись общественные слушания по совершенствованию автобусного и железнодорожного сообщения между Сосногорском, Ухтой и Троицко-Печорском. Инициатором выступило Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми. Напомним, ранее ведомство выступило с предложением о замене одно рейса пригородного поезда «Сосногорск – Троицко-Печорск» на ежедневное курсирование автобусов от Ухты до Троицко-Печорска.

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