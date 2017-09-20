Модернизация Коми села

Новые сельские дома культуры в республике отныне будут строить по определенной модели: сочетать под одной крышей множество элементов от спортивных секций до ФАПов. Об этом в рамках рабочего визита в Усть-Куломский район заявил Глава Коми. Первый такой клуб открылся в селе Усть-Нем. Новое здание заменило два ветхих строения - библиотеки и дома культуры, построенного в середине еще прошлого века.

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