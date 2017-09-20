«Рабочий полдень». Територрия добра: вместе - ради детей. 19 сентября 2017

46
23:05
21.12.2017
Рабочий полдень. 20 декабря 2017
Тема здоровья актуальна всегда. А здоровья наших детей - особенно. С чего правильно начинать подготовку к беременности - узнаем у гостя нашей студии - акушера-гинеколога, основателя школы для мам Елены Битнер.
50
21:11
20.12.2017
Рабочий полдень. 19 декабря 2017
Тема эфира - первые 1000 дней жизни ребенка, от зачатия до двух лет. Самые важные для формирования крепкого здоровья на всю дальнейшую жизнь. В первые годы жизни органы и системы младенца созревают и нуждаются в особой поддержке для полноценного роста и развития. Что важно в этом периоде - узнаем у гостя - педиатра Натальи Кораблевой.
77
18:33
19.12.2017
151
22:39
18.12.2017
68
21:08
15.12.2017
Рабочий полдень. 14 декабря 2017
В гостях программы "Рабочий полдень": -Андрей Леонидович Торхов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, главный судебный пристав Республики Коми.
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22:05
14.12.2017
Рабочий полдень. 13 декабря 2017
Кадастровая оценка недвижимости необходима каждому человеку, потому что на основании её будет начисляться налог на жилую площадь квартир и частных домов. Поэтому очень важно знать, что это такое, где можно получить результаты и как вообще это всё происходит. -Татьяна Моисеевна Лобанова, директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми -Андрей Ананьевич Носов, заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Коми.
134
21:57
13.12.2017
Рабочий полдень. 12 декабря 2017
Конькобежный спорт один из старейших видов спорта. Самые древние коньки, обнаруженные археологами, принадлежали киммерийцам — кочевому племени, жившему 3200 лет назад в Северном Причерноморье. Первые официально зафиксированные соревнования были проведены в Великобритании 254 года назад. А 128 лет назад в Амстердаме состоялся первый чемпионат мира среди конькобежцев. Победителем стал россиянин Александр Паншин. Но давайте лучше обратимся к истории этого спорта в нашей республике. 50 лет назад Была открыта Детская спортивная школа Сыктывкарского городского отдела народного образования с двумя отделениями: «конькобежный спорт» и «фигурное катание на коньках». За прошедшие годы немало талантливых спортсменов воспитаны её тренерами. Гости программы: -Николай Николаевич Василенко, директор ГБУ РК СШ №4 -Мария Козлова, КМС по конькобежному спорту,победитель первенства России среди девушек старшего возраста -Кристина Грумандь, м.с. России по конькобежному спорту, призёр первенства России среди юниоров, участница Кубка мира
368
23:29
12.12.2017
Рабочий полдень 11 декабря 2017
Наша дыхательная система очень сложный биологический механизм, в состав которого входит большое количество жизненно важных органов. К сожалению, она подвержена разным заболеваниям. Есть ли возможность уберечь себя от них и что делать, если ты уже заболел, об этом и поговорим .
152
10:11
12.12.2017
Рабочий полдень. 11 декабря 2017
Наша дыхательная система очень сложный биологический механизм, в состав которого входит большое количество жизненно важных органов. К сожалению, она подвержена разным заболеваниям. Есть ли возможность уберечь себя от них и что делать, если ты уже заболел, об этом и поговорим
74
23:29
11.12.2017
Рабочий полдень. 8 декабря 2017
8 декабря мы хотим поговорить о живой музыке. Старшее поколение помнит великолепные выступления вокально-ниструментальных ансамблей 70-х, 80-х годов прошлого века. На их песнях выросли поколения. Современная музыка несколько отличается, но ВИА в их классическом понимании, продолжают свою деятельность. Насколько сложно выживать сегодня в современном музыкальном мире, и есть ли у нас в Коми музыкальная индустрия поговорим об этом.
148
21:28
08.12.2017
Рабочий полдень. 7 декабря 2017
Вопросы, связанные с пенсией всегда актуальны, будь вы уже пенсионером или станете им в будущем. Здесь нужна конкретика и, поэтому всегда надо обращаться в отделение пенсионного фонда России по месту жительства, если вам что-то непонятно или вы переживаете за размер положенной вам выплаты. А можно посмотреть "Рабочий полдень" и получить ответы на некоторые вопросы в эфире.
192
10:03
08.12.2017
84
10:04
06.12.2017
292
23:35
04.12.2017
357
23:03
01.12.2017
Рабочий полдень. 30 ноября 2017
Настоящий спортсмен никогда не устанет заниматься. И если он полюбил свой вид спорта, то всегда будет готов ходить на тренировки, выступать на соревнованиях и достигать новых вершин. А самое главное – это то, что с возрастом эти люди становятся живыми примерами для подрастающего поколения. И сегодня мы поговорим о том, как некоторым удаётся много лет подряд подниматься на пьедестал. Гости программы: -Анатолий (Анатольевич) Тришин, 8-кратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике -Геннадий (Владимирович) Латкин, к.м.с. СССР по тяжелой атлдетике, неоднократный чемпион и призёр России -Виталий (Зиновьевич) Старцев, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, судья Международной категории, призёр чемпионата России
182
10:14
01.12.2017
Рабочий полдень. 29 ноября 2017
Наша кожа крупнейший орган тела, который защищает наш организм от всех внешних воздействий, помогает регулировать температуру тела и выполняет множество других важнейших функций. Поэтому очень важно сохранять ее здоровой. Как это сделать? Узнаем у нашего гостя: -Татьяна Васильевна Коми, врач-дерматолог Республиканского кожно-венерологического диспансера
154
18:26
29.11.2017
Рабочий полдень. 27 ноября 2017.
В начале декабря в Театре оперы и балета Республики Коми состоится концерт «Таланты XXI века», главными героями которого станут юные дарования, молодые музыканты, которые уже заявили о себе и своем таланте в Сыктывкаре и Республике Коми. О подробностях этого события сегодня и узнаем.
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18:21
27.11.2017
Рабочий полдень. 24 ноября 2017.
Говорим о рэпе. Что это? узнаем у наших гостей. -Артем Барсуков -Алекс Корр -Никита Чернов
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22:51
24.11.2017
Рабочий полдень. 23 ноября 2017
Не все знают, что такое буллинг, хотя само понятие знакомо каждому. Буллинг - производное слово от bully — хулиган. Это взаимоотношения в коллективе, чаще всего, в детском, когда один, пользуясь своей физической силой, держит в страхе другого, издевается над ним, подчиняет себе. Травля - это понятно любому. И никакой родитель не хотел бы, чтобы это коснулось его ребенка. Гость нашей студии - психолог Виктория Кирьянова.
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23:15
23.11.2017
Рабочий полдень. 22 ноября 2017
В предстоящие выходные республика продемонстрирует свои туристские возможности на выставке-ярмарке «Отдыхаем в Коми». Участниками смотра достижений и идей будут администрации городов и районов, туроператоры, турагентства, экскурсионные бюро, ремесленные мастерские - все те, кто имеет отношение к туриндустрии. Какие сюрпризы и интересные события приготовила для нас ярмарка, узнаем у гостей студии: - Елена Васильевна Иванова, директор Финно-угорского этнопарка - Зоя Корнилова, координатор выставки
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23:13
22.11.2017
Рабочий полдень. 21 ноября 2017.
В современном обществе существует неоднозначное отношение к домашнему насилию. Когда на улице дерутся и оскорбляют друг друга два человека – это хулиганство, когда тоже происходит в семье – это сугубо семейное дело. К пострадавшей от насилия в семье, как правило - это именно женщина, общество относится предвзято, обвиняя ее в провокации насилия в свой адрес. Сама виновата, сама и разбирайся. Но всегда есть люди, готовые помочь. Гости программы: -Галина Николаевна Цуман, директор Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара -София Алексеевна Батманова, психолог Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара
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17:21
21.11.2017
382
22:49
20.11.2017
"Рабочий полдень." 17 ноября 2017.
Квартет русских народных инструментов «Дивертисмент» разменял четверть века. Коллектив в полном составе в нашей студии: -Анатолий Иванович Егоров, заслуженный работник РК, руководитель (с баяном) -Сергей Громков, заслуженный артист РК (с бородой на фото) -Александр Виричев, участник квартета (с домрой) -Николай Якубин, участник квартета (большая балалайка)
384
23:25
17.11.2017